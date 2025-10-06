FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Dünyada ikinci! İran duyurdu: Tam 10 trilyon fitküp

İran, Fars eyaletinin güneyinde bulunan Pazen sahasında 10 trilyon fitküp (283 milyar 168 milyon metreküp) doğal gaz rezervi keşfedildiğini açıkladı. Rusya, 47 trilyon metreküplük kanıtlanmış rezervle dünyanın en büyük doğal gaz rezervine sahip ülke konumunda bulunurken, İran 34 trilyon metreküplük rezerviyle ikinci sırada yer alıyor.

Dünyada ikinci! İran duyurdu: Tam 10 trilyon fitküp

İran, Fars eyaletinin güneyinde yer alan Pazen Gaz Sahası'nda büyük bir gaz rezervi keşfedildiğini duyurdu. Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, yaptığı açıklamada rezervin ülkenin güneyinde yürütülen petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri sonucunda tespit edildiğini belirterek, "Fars eyaletinin güneyinde yer alan ve kuzeyde Buşehr eyaletine kadar uzanan bu saha, yaklaşık 22 kilometrelik bir alanı kapsıyor. Bölgede 7-8 yıl aradan sonra yeniden başlattığımız çalışmalar sonucunda bu keşfi gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Dünyada ikinci! İran duyurdu: Tam 10 trilyon fitküp 1

18 YILLIK KESİNTİSİZ ÜRETİM

Paknezhad, "Bu sahada 10 trilyon fitküp (283 milyar 168 milyon metreküp) gaz bulunuyor. Yüzde 70’lik geri kazanım oranını dikkate aldığımızda en az 7 trilyon fitküp gaz çıkarılabilir. Bu miktar, ülkenin toplam gaz üretiminin yaklaşık 18 yıllık kesintisiz üretimine denk geliyor" dedi.

40 AY İÇİNDE ÜRETİM BAŞLAYACAK

Yaklaşık 40 ay içinde sahada üretime başlanmasının planlandığını kaydeden Paknejad, "Bu keşfin en önemli özelliği, ilk kez yatay bir katmana ulaşmamız oldu. Burada en az 200 milyon varil ham petrol tespit ettik. İlerleyen aşamalarda yapılacak ayrıntılı incelemelerle bu miktarın artması bekleniyor. Yeni rezervin eklenmesi ise önümüzdeki yıllarda ortaya çıkabilecek enerji dengesizliklerinin giderilmesine önemli katkı sağlayacak" dedi.

Dünyada ikinci! İran duyurdu: Tam 10 trilyon fitküp 2

DÜNYADA İKİNCİ KONUMDA

Rusya, 47 trilyon metreküplük kanıtlanmış rezervle dünyanın en büyük doğal gaz rezervine sahip ülke konumunda bulunurken, İran 34 trilyon metreküplük rezerviyle ikinci sırada yer alıyor. Küresel gaz rezervlerinin yaklaşık yüzde 17’sini elinde bulunduran İran, enerji üretiminde büyük ölçüde doğal gaza bağımlı. Ülkenin sanayi ve elektrik ihtiyacının önemli bir bölümü bu kaynaktan karşılanıyor. İran’ın gaz üretiminde en kritik rolü ise Katar’la ortak olan Güney Pars sahası üstleniyor. Buna karşın son yıllarda uygulanan yaptırımlar ve teknolojik kısıtlamalar, yeni rezervlerin keşfi ve geliştirilmesini yavaşlattı. Bu durum, ülkenin sahip olduğu büyük potansiyeli tam anlamıyla değerlendirmesinin önünde önemli bir engel oluşturuyor.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ev ilanındaki o ifadelere tepki yağdı! Bakanlık harekete geçtiEv ilanındaki o ifadelere tepki yağdı! Bakanlık harekete geçti
Avukat Serdar Öktem kimdir? Silahla saldırıda öldürülen Serdar Öktem kimin avukatı? İşte biyografisiAvukat Serdar Öktem kimdir? Silahla saldırıda öldürülen Serdar Öktem kimin avukatı? İşte biyografisi

Anahtar Kelimeler:
İran doğal gaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.