Dünyada sadece Malatya'da var! Koparmanın cezası 700 bin lira

Dünyada yalnızca Malatya'da yetişen ve nesli kritik tehlike altında olan endemik Peşmen Navruzu, Yeşilyurt ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan bir vatandaş tarafından görüntülendi. Eşsiz bitkiyi koparmanın cezası ise 699 bin 245 lira.

Dünyada sadece Malatya'da yetişen ve nesli kritik seviyede tehlike altında bulunan endemik "Peşmen Navruzu" bitkisi, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde görüntülendi. Koruma altında bulunan Peşmen Navruzu bitkisini koparanlara ise 699 bin 245 TL ceza veriliyor.

KORUMA ALTINDAKİ NADİDE GÜZELLİK

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında Malatya'da nesli tehlike altında bulunan endemik türlerden Iris Peshmeniana (Peşmen Navruzu), Ornithogalum Malatyanum ve Hypericum Malatyanum 2016 yılında koruma altına alınmıştı.

BİN 400 RAKIMDA SÜRPRİZ KARŞILAŞMA

Koruma altında bulunan Peşmen Navruzu, Yeşilyurt ilçesinde yaklaşık bin 400 rakımlı bölgelerde doğa yürüyüşü yapan Hüseyin Gülfırat tarafından görüntülendi. Yer yer kar örtüsünün halen bulunduğu bölgede açan çiçekler dikkat çekti.

KOPARMANIN BEDELİ YAKLAŞIK 700 BİN LİRA

Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, Peşmen Navruzu'nun Malatya'ya özgü lokal endemik ve nesli kritik seviyede tehlike altında (CR) bulunan bir tür olduğunu belirterek, bitkinin genellikle nisan ayında çiçek açtığını, 2026 yılında ise hava şartlarına bağlı olarak nisan ayı sonlarında çiçeklendiğinin gözlemlendiğini ifade etti. Yetkililer, türün korunmasına yönelik izleme çalışmalarının Malatya DKMP Müdürlüğü tarafından sürdürüldüğünü kaydederek, kurum izni olmadan yapılacak biyokaçakçılık faaliyetlerine karşı 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesi kapsamında 699 bin 245 TL idari para cezası uygulandığını bildirdi.

"TESADÜFEN GÖRDÜĞÜM BU BİTKİNİN PEŞMEN NAVRUZU OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Bitkiyi görüntüleyen Hüseyin Gülfırat ise yüksek rakımlı bölgelere zaman zaman kar görmek amacıyla çıktığını belirterek, "Tesadüfen gördüğüm bu bitkinin daha sonra Peşmen Navruzu olduğunu öğrendim. Bölgenin yüksek rakımlı ve soğuk olması nedeniyle bitki burada daha geç ortaya çıkıyor. Endemik ve koparılması yasak bir tür olduğunu öğrendim" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

