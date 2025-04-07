Dünyada Trump etkisi! Piyasalar kıpkırmızı, teknoloji devleri adeta 'kıyameti' yaşıyor: "Türkiye’de fiyat artışı kaçınılmaz olacak"

MYNET ÖZEL / Enes Çırtlık - Dünyada Trump şoku yaşanıyor. 2. kez göreve gelen ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta içinde daha resmi olarak açıklanmadan bile üstünde çokça tartışma yaşanan yeni gümrük tariflerini resmen açıkladı. Trump'ın yeni gümrük tarifelerini açıklamasıyla birlikte tartışmalar daha da büyüdü. Tüm dünyada sansasyon yaratan karar sonrası Dünya piyasaları adeta alt üst oldu. Ancak en çok merak edilen konulardan biri de Trump'ın yeni gümrük tarifelerinin son tüketiciye nasıl yansıyacağıydı. Nitekim dünya basınında özellikle teknolojik ürünlerde bir fiyat artışı yaşanacağına yönelik iddialar dolaşmaya başladı.

Peki, Trump'ın yeni gümrük tarifeleri teknoloji ve bilişim sektörünü nasıl etkileyecek? Türkiye’de faaliyet gösteren teknoloji ve bilişim şirketleri yeni gümrük tarifelerinden nasıl etkilenebilir? Trump’ın yeni gümrük tarifleri Türkiye’deki teknolojik ve bilişim ürünlerinin fiyatları artırır mı? iPhone’lar pahalanacak mı?

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı ve Bilişim Teknolojileri Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık ile mercek altına aldık.

"CİDDİ MALİYET ARTIŞLARINA YOL AÇABİLİR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük tarifeleri teknoloji ve bilişim sektörünü yakından etkilemesi bekleniyor. Prof. Dr. Ali Murat Kırık ise bu konuyla ilgili, "Trump’ın yeni gümrük tarifeleri, teknoloji ve bilişim sektöründe ciddi maliyet artışlarına yol açabilir. Özellikle üretim süreçleri Çin gibi ülkelerde yapılan firmalar için bu tarifeler, hem tedarik zincirini zorlaştıracak hem de ürünlerin fiyatını yükseltecek. Bu da tüketiciye yansıyan fiyat artışlarının yanı sıra, sektör genelinde yatırımların ve inovasyonun yavaşlamasına neden olabilir." ifadelerini kullandı.

"HEM ÜRETİM MALİYETLERİ YÜKSELECEK HEM DE KÂR MARJLARI DARALACAK"

Bu tarifelerden en çok etkilenecek firmalar arasında Apple, Dell, HP ve Intel gibi donanım temelli şirketlerin öne çıktığını belirten Prof. Dr. Ali Murat Kırık, bu firmaların üretimlerinin büyük kısmını Çin gibi Asya ülkelerinde yaptırdığını ve ABD’ye büyük hacimlerde ürün ithal ettiklerini söyledi.

Prof. Dr. Kırık, ek olarak, "Gümrük vergilerinin artmasıyla birlikte hem üretim maliyetleri yükselecek hem de kâr marjları daralacak." ifadelerini kullandı.



Prof. Dr. Ali Murat Kırık

"SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİ DOLAYLI OLARAK ETKİLENECEK"

Yeni gümrük tarifelerinin sosyal medya şirketlerini fiziksel ürün satışı yapmadıkları için doğrudan etkilenmeyecek gibi göründüğünü söyleyen Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Sunucu altyapısı, donanım yatırımları ve yapay zeka tabanlı hizmetlerde kullandıkları yüksek teknolojili ekipmanlar açısından dolaylı olarak etkilenecekler. Ayrıca reklam verenlerin artan maliyetler nedeniyle dijital reklam harcamalarını kısmaları da bu şirketlerin gelirlerini olumsuz etkileyebilir." dedi.

PEKİ YA TÜRKİYE'DE FAALİYET GÖSTEREN TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM ŞİRKETLERİ?

Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Türkiye’de faaliyet gösteren teknoloji ve bilişim şirketleri" için şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle ABD merkezli firmalardan hizmet veya donanım tedarik edenler açısından bu tarifelerden dolaylı olarak etkilenebilir. Yükselen ithalat maliyetleri, Türkiye’deki distribütör ve bayilere yansıtılacak; bu da fiyatların artmasına ve yerli üretim baskısının daha da artmasına neden olabilir."

TRUMP’IN YENİ GÜMRÜK TARİFELERİ TÜRKİYE’DEKİ TEKNOLOJİK VE BİLİŞİM ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI ARTIRIR MI? "ARTIŞ KAÇINILMAZ OLACAK"

Prof. Dr. Ali Murat Kırık, herkesin merak ettiği "Trump’ın yeni gümrük tarifeleri Türkiye’deki teknolojik ve bilişim ürünlerinin fiyatları artırır mı?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Evet, bu tarifeler Türkiye’deki teknoloji ürünlerinin fiyatlarını da doğrudan etkileyecek. Özellikle ithal edilen cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve yüksek donanımlı sunucuların fiyatlarında artış kaçınılmaz olacak. Bu durum tüketiciyi daha pahalı ürünlerle karşı karşıya bırakırken, ikinci el ve yenilenmiş ürün pazarının da büyümesine zemin hazırlayabilir."

"iPHONE’LARIN DAHA DA PAHALANMASINA NEDEN OLACAK"

Trump’ın yeni gümrük tarifeleri nedeniyle fiyatlarını arttıracağı söylenen şirketlerden biri de Apple. Apple'ın artacak maliyetler yüzünden fiyatlarını artacağı iddia ediliyor. Peki ülkemizde de fiyatlar yükselecek mi?

Prof. Dr. Ali Murat Kırık, bu konuda şu bilgilerin altını çizdi:

"Apple gibi global markalar, artan maliyetleri doğrudan tüketiciye yansıtmaktan çekinmez. Dolayısıyla yeni gümrük tarifeleri, özellikle Çin’de üretilen iPhone’ların maliyetini artıracağından, Apple da fiyatlarını yukarı çekecektir. Bu durum Türkiye gibi döviz kuru etkisiyle zaten yüksek fiyatlı ürünlerin satıldığı ülkelerde iPhone’ların daha da pahalanmasına neden olacak."