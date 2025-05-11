FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Dünyanın beklediği açıklama Trump’tan geldi! Anlaşma artık çok yakın: ABD ve Çin vergileri kaldıracak mı?

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile İsviçre'de yapılan ticaret görüşmelerinin çok iyi geçtiğini ve büyük ilerleme kaydedildiğini bildirdi. Kritik toplantının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından bir açıklama yaptı. Trump açıklamasında, iki ülke arasındaki vergileri tam bir sıfırlama için büyük bir ilerleme kaydedildiğini duyurdu.

Dünyanın beklediği açıklama Trump’tan geldi! Anlaşma artık çok yakın: ABD ve Çin vergileri kaldıracak mı?

Çin ve ABD heyetleri İsviçre'de bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra yeniden başlattığı ticaret savaşları kapsamında Çin’e uygulanan gümrük tarifelerini yüzde 145’e kadar yükseltmişti. Çin de buna karşılık ABD'ye uygulanan gümrük tarifelerini yüzde 125'e kadar artırmıştı.

Karşılıklı ekonomik restleşmelerin ardından, iki ülke arasındaki ilişkileri yeniden şekillendirmek amacıyla ABD ve Çin heyetleri İsviçre’de bir araya geldi.

ÇOK İYİ BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cumartesi günü gerçekleşen bu kritik toplantının ardından Trump, Truth Social hesabından bir açıklama yaptı. Trump açıklamasında, Çin ile İsviçre'de “çok iyi bir toplantı” gerçekleştirdiklerini belirterek, birçok konunun ele alındığını ve önemli ilerlemeler sağlandığını ifade etti. Trump açıklamasında, "Bugün Çin ile, İsviçre'de çok iyi bir toplantı gerçekleştirdik. Birçok konu tartışıldı, birçok konuda anlaşmaya varıldı. Dostane ama yapıcı bir şekilde tam bir sıfırlama müzakere edildi. Hem Çin'in hem de ABD'nin iyiliği için Çin'in Amerikan iş dünyasına açılmasını görmek istiyoruz. BÜYÜK BİR İLERLEME KAYDEDİLDİ!!!!" ifadelerine yer verdi.

1

ABD İLE ÇİN TARİFELER KONUSUNDA RESTLEŞMİŞTİ

Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

2

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrasında Amerikalı ve Çinli yetkililer, bu hafta sonu tarife müzakereleri için İsviçre'de bir araya gelmek üzere anlaşmıştı.

Müzakerelerde ABD tarafını Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Çin tarafını ise Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng'in temsil edeceği bildirilmişti.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Doğum yapanın borcunun silinmesi gündemde! Kredide yeni düzenlemeDoğum yapanın borcunun silinmesi gündemde! Kredide yeni düzenleme
5 büyük zincir markete 231 milyon TL ceza!5 büyük zincir markete 231 milyon TL ceza!

Anahtar Kelimeler:
Çin vergi haberler abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'u terk edeceğini açıklayınca mesaj yağdı! Sebeplerini sıraladı

İstanbul'u terk edeceğini açıklayınca mesaj yağdı! Sebeplerini sıraladı

Facia 'geliyorum' demiş! 8 kişinin öldüğü kazaya neden olan kamyon için günler önce uyarı yapmışlar

Facia 'geliyorum' demiş! 8 kişinin öldüğü kazaya neden olan kamyon için günler önce uyarı yapmışlar

Dünyanın beklediği açıklama Trump’tan geldi! Anlaşma artık çok yakın

Dünyanın beklediği açıklama Trump’tan geldi! Anlaşma artık çok yakın

5 büyük zincir markete 231 milyon TL ceza!

5 büyük zincir markete 231 milyon TL ceza!

Altın için sert rüzgarlar esecek!

Altın için sert rüzgarlar esecek!

Asgari ücrete ara zam için rakam verdi!

Asgari ücrete ara zam için rakam verdi!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.