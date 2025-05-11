Dünyanın beklediği açıklama Trump’tan geldi! Anlaşma artık çok yakın: ABD ve Çin vergileri kaldıracak mı?

Çin ve ABD heyetleri İsviçre'de bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra yeniden başlattığı ticaret savaşları kapsamında Çin’e uygulanan gümrük tarifelerini yüzde 145’e kadar yükseltmişti. Çin de buna karşılık ABD'ye uygulanan gümrük tarifelerini yüzde 125'e kadar artırmıştı.

Karşılıklı ekonomik restleşmelerin ardından, iki ülke arasındaki ilişkileri yeniden şekillendirmek amacıyla ABD ve Çin heyetleri İsviçre’de bir araya geldi.

ÇOK İYİ BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cumartesi günü gerçekleşen bu kritik toplantının ardından Trump, Truth Social hesabından bir açıklama yaptı. Trump açıklamasında, Çin ile İsviçre'de “çok iyi bir toplantı” gerçekleştirdiklerini belirterek, birçok konunun ele alındığını ve önemli ilerlemeler sağlandığını ifade etti. Trump açıklamasında, "Bugün Çin ile, İsviçre'de çok iyi bir toplantı gerçekleştirdik. Birçok konu tartışıldı, birçok konuda anlaşmaya varıldı. Dostane ama yapıcı bir şekilde tam bir sıfırlama müzakere edildi. Hem Çin'in hem de ABD'nin iyiliği için Çin'in Amerikan iş dünyasına açılmasını görmek istiyoruz. BÜYÜK BİR İLERLEME KAYDEDİLDİ!!!!" ifadelerine yer verdi.

ABD İLE ÇİN TARİFELER KONUSUNDA RESTLEŞMİŞTİ

Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrasında Amerikalı ve Çinli yetkililer, bu hafta sonu tarife müzakereleri için İsviçre'de bir araya gelmek üzere anlaşmıştı.

Müzakerelerde ABD tarafını Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Çin tarafını ise Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng'in temsil edeceği bildirilmişti.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır