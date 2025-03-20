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Dünyanın en değerli 500 bankasının listesi yayımlandı! 6 Türk bankası da yerini aldı...

20.03.2025 11:25
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Brand Finance tarafından hazırlanan "Dünyanın en değerli 500 banka markası" çalışmasında 79,1 milyar dolarlık değeriyle Çinli ICBC yine birinci oldu. Listeye 6 Türk bankası da girdi. İşte listeye giren 6 Türk bankası...

Dünyanın en değerli 500 bankasının listesi yayımlandı! 6 Türk bankası da yerini aldı...

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, "Banking 500-Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası 2025" çalışmasını tamamladı. Buna göre, Çinli bankalar dünyanın en değerli markaları arasında ilk 4'te yer aldı. Çinli ICBC, yaklaşık 79,1 milyar dolarlık marka değeriyle bu yıl da zirvedeki yerini korurken ikinci sırayı 78,4 milyar dolarlık değeriyle China Construction Bank aldı.
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İŞTE LİSTEYE GİREN İLK 10 BANKA

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1) Çinli ICBC 79,1 milyar dolar
2) China Construction Bank 78,4 milyar dolar
3) Agricultural Bank of China 70,2 milyar dolar
4) Bank of China 63,8 milyar dolar
5) Bank of America 45 milyar dolar
6) ABD'li Chase 44,2 milyar dolar
7) ABD'li Wells Fargo 36 milyar dolar
8) ABD'li Citi 35,7 milyar dolar
9) ABD'li JP Morgan 32,4 milyar dolar
10) China Merchants Bank 28,3 milyar dolar

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İŞ BANKASI 196. SIRAYA YÜKSELDİ

İlk 500'e de 6 tane Türk Bankası da girdi. Listeye giren bankalar ise, İş Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın geçen yıla kıyasla sıralamada yükseldiği görüldü. 2024'te 223'üncü sırada yer alan İş Bankası 1,2 milyar dolar ile 196'ncı sıraya yükseldi.
Listede, Ziraat Bankasının 875 milyon dolarlık marka değeriyle 230'uncu, Garanti BBVA'nın 721 milyon dolarla 256'ncı, Vakıfbankın 386 milyon dolarla 360'ıncı, Akbankın 345 milyon dolarla 376'ncı, Yapı Kredinin 308 milyon dolarla 403'üncü olduğu görüldü.

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SON YILDA İLK KEZ 2 HANELİ ARTIŞ

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, dünyanın en değerli bankalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Dünyanın en değerli 500 bankasının toplam marka değerinin son 4 yılda ilk kez iki haneli arttığına dikkati çeken İlgüner, "500 banka markasının toplam değeri 2024 yılındaki araştırmamıza kıyasla yüzde 13 artarak 1,6 trilyon dolara ulaştı" dedi.
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YÜZDE 795 ARTTI

Belli başlı ekonomilerde tanık olunan yüksek faiz ortamının kar ve hisse fiyatlarını arttırdığı kadar banka marka değerlerini de etkilediğini vurgulayan İlgüner, şöyle devam etti:

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"Uzun vadede banka marka değeri artışlarının 4 temel eğilime bağlı olarak gelişeceği anlaşılıyor. Bunlar regülasyon, dijital inovasyon, ücrete dayalı faiz oranlarına yöneliş ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü için markalaşmadır. Dijital bankacılık ve finansal teknolojiler alanında yapılan yatırımların geri dönüşünün hızlandığı görülüyor. Örneğin, İngiltere merkezli Revolut yüzde 795 artışla küresel anlamda marka değerini en çok artıran finans kuruluşu oldu."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin Türkiye banka
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