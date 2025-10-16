Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Listede Türkiye detayı

Her yıl düzenli olarak yayınlanan Henley Pasaport Endeksi'nin yeni edisyonu yayınlandı.. Bir yatırım danışmanlık şirketi olarak bilinen şirketin hazırladığı listede her yıl ülkelerin pasaportlarının vizesiz seyahat etme gücü göz önüne alınarak bir liste yapılıyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Derneği'nin verilerini inceleyen uzmanlar, 199 farklı pasaportu ve 227 farklı seyahat noktasını inceleyerek en güçlü pasaportları sıralıyor.

ABD PASAPORTU LİSTENİN DIŞINDA KALDI!

Henley Pasaport Endeksi, 20 yıllık tarihinde ilk kez ABD pasaportunu dünyanın en güçlü 10 pasaportu listesinin dışında bıraktı.

Bu yılki listede 193 ülkeye vizesiz gidebilen Singapur birinci olurken onu 190 ülke ile Güney Kore ve 189 ülke ile Japonya takip etti.

Almanya, İtalya, Lüksemburg, İspanya ve İsviçre de 188 ülke ile dördüncü sırayı paylaştı Yunanistan, Macaristan, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz ve İsveç de 186 ülke ile beşinci sırada yer alırken ABD de ilk kez ilk 10'un dışına çıktı.

TÜRKİYE'NİN YERİ DİKKAT ÇEKTİ!

20 yıldır yapılan listede ilk kez 12'nci sıraya düşen ABD dikkat çekerken, ABD sıralamada 36 ülkenin gerisinde kaldı.

Listede Türkiye'nin yeri de dikkat çekti. 113 ülkeye vizesiz seyahat edilebilen Türkiye pasaportu ise sıralamada bir basamak yukarı çıkarak 51'inci oldu. Daha önceki listede 52'nci sırada yer alan Türk pasaportu güç bakımından Katar, Güney Afrika, Suudi Arabistan ve Çin'i geride bıraktı.