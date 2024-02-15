Dünyanın en güçlü üçüncü ekonomisi belli oldu, Japonya'yı geride bıraktı

Almanya, Japonya'yı geride bırakarak dünyanın üçüncü büyük ekonomisi oldu. Japonya ise resesyona girerek ABD, Çin ve Almanya'nın ardından dördüncü sıraya geriledi.

Kabine Ofisi'nin reel GSYİH verilerine göre hükümet, ekonominin Ekim-Aralık döneminde yıllıkyüzde 0,4 oranında küçüldüğünü, ancak 2023 yılının tamamında yüzde 1,9 arttığını bildirdi.

Temmuz-Eylül döneminde ise yüzde 2,9 daralma yaşandı. Art arda iki çeyrek daralma, ekonominin teknik durgunluk içinde olduğunun göstergesi olarak değerlendirildi.

JAPONYA'DAKİ DÜŞÜŞ

NTV'de yer alan habere göre, Japonya'nın ekonomik düşüşünde, zayıf Japon yeninin önemli bir etkisi olduğu belirtiliyor.

Japon yetkililer, bu durumu düzeltmek için döviz müdahalesini tartışıyorlar. Ancak, ekonomistler Japonya'nın göreceli zayıflığının nüfus azalması, üretkenlik ve rekabet gücündeki düşüşle ilişkili olduğunu düşünüyorlar.





