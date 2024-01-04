Dünyanın en güvenli hava yolu şirketleri belli oldu: THY listede kaçıncı sırada?

Dünyanın önde gelen havayolu güvenlik ve ürün değerlendirme platformu Airline Ratings, 2024 için En Güvenli 25 Havayolu listesini duyurdu. THY, listenin 16. sırasında yer aldı.

En Güvenli 25 Havayolu seçiminde, son beş yılda yaşanan kazaları, son iki yılda meydana gelen ciddi olayları, havacılık düzenleyici organlar ve öncü kuruluşlardan gelen denetimleri, hükümet denetimlerini, filo yaşını ve mürettebat eğitimini kapsayan kapsamlı bir analize dayanıyor.

Ekonomim'de yer alan habere göre, seçimlerde ayrıca, operasyonel mükemmeliyet ve Airbus A350, Boeing 787 ve 777-9 gibi gelişmiş yeni uçakların filoda bulunması da önemli rol oynuyor.

İŞTE DÜNYANIN EN GÜVENLİ 25 HAVAYOLU LİSTESİ

Air New Zealand

Qantas

Virgin Australia

Etihad Airways

Qatar Airways

Emirates

All Nippon Airways

Finnair

Cathay Pacific Airways

Alaska Airlines

SAS

Korean Air

Singapore Airlines

EVA Air

British Airways

Türk Hava Yolları

TAP Air Portugal

Lufthansa/Swiss Group

KLM

Japan Airlines

Hawaiian Airlines

American Airlines

Air France

Air Canada Group

United Airlines







