Dünyanın en iyileri listelendi! Türkiye'den de bir otel listeye girmeyi başardı

Sri Lanka’dan Seyşeller’e, New York’tan Yeni Güney Galler’e uzanan geniş kapsamlı seçkide, farklı coğrafyalardaki yeni adresler; mimari tasarımları, hizmet anlayışları, gastronomi deneyimleri ve atmosferleri gibi birçok alanda değerlendirmeye alınıyor.

HEM AMERİKA HEM DE İNGİLTERE LİSTELERİNDE YER ALDI

Türkiye'den Maxx Royal Bodrum, hem İngiltere hem de Amerika edisyonlarında yayınlanan listelerde yer alarak uluslararası arenada dikkat çekici bir başarıya imza attı. Maxx Royal Bodrum İngiltere edisyonunda “Best New Hotels in Europe 2025” kategorisinde listelenirken, Amerika edisyonunda hem “Best New Hotels in Europe” hem de “Best New Hotels in the World” kategorilerinde yer aldı.

LİSTEYE GİREN BODRUM'DAKİ TEK OTEL

Bu sonuçla birlikte, Türkiye’den Condé Nast Traveler 2025 Hot List’e giren Bodrum'daki tek otel olma unvanını kazandı.

Listelerde, oteller önce ana sayfalarda isimleriyle sıralanıyor. Sonrasında ise kategori başlıkları üzerinden detaylı içeriklere ve otel hikayelerine ulaşılabiliyor. Bodrum Maxx Royal’in elde ettiği bu önemli başarı, Bodrum’un dünya çapında lüks seyahat ve konaklama alanında ulaştığı seviyeyi gözler önüne sererken, Türkiye’nin turizm sektöründe özgün ve kaliteli deneyimler sunma iddiasını da bir kez daha kanıtladı.