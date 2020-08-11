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Dünyanın en pahalı 'trüf' mantarını buldular! Kilosu 3 bin euro...

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.08.2020 10:43 | Son Güncelleme

Amanos Dağlarındaki yaylada ikamet eden İlyas Çelebi adlı vatandaş, çam ağaçları arasında dünyanın en pahalı yiyecekleri arasında yer alan “Trüf” mantarı buldu.

Dünyanın en pahalı 'trüf' mantarını buldular! Kilosu 3 bin euro...

Hatay’ın Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi’nde yaşayan sıcak yaz aylarını Amanos Dağları eteğinde bulunan yayla evinde ailesi ile birlikte geçiren İlyas Çelebi adlı şahıs, doğada ender rastlanabilen kral sofralarında ve dünyanın en prestijli lokantalarının mutfağında yer aldığı belirtilen “Trüf” mantarını Amanos Dağlarında toprağın yaklaşık 20 santimetre altında bulduğunu açıkladı.

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Kazdığı toprağın altında hayatında ilk kez gördüğü cismin adının ne olduğunu merak eden İlyas Çelebi, yakın arkadaşı doğa sever çevreci aktivist Nazım Sönmez’den yardım aldı. Yaptıkları araştırmada bulduğu nesnelerin “Trüf” cinsi mantar olduğunu öğrendi.

Sosyal medyada paylaşmak için çektikleri söyleşi şeklindeki video klipte “Trüf” cinsi mantarını nasıl bulduğunu anlatan İlyas Çelebi, bahçesinde yetiştirdiği çiçeklerin yeteri kadar gelişmemesi üzerine evinin yakınlarındaki çam ağaçlarının bulunduğu yerden çiçeklerin toprağını değiştirmek ailesi ile birlikte nemli toprak kazısı yaptığı sırada yerin yaklaşık 20 santimetre altında daha önce hiç görmediği ismini bilmediği bir cisimle karşılaştıklarını belirtti. Çelebi, yaptığı araştırmada bulduğu şeyin dünyada ender bulunabilen kilosunun 3 bin euro gibi bir fiyatla satıldığı söylenen “trüf” mantarı olduğunu öğrendiğini anlattı.

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Bulduğu dünyanın en pahalı yiyecekleri arasında gösterilen mantarları elinde tutan İlyas Çelebi, değişik duygular yaşadığını da sözlerine ekleyerek çektikleri video klip ile “Amanos Dağlarında trüf mantarı varmış” diye söylediler.

KAYNAK:İHA

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