Dünyanın en ünlü çay deviydi! 39 yıllık Türkiye macerasını sonlandırdı

39 yıldan beri Türkiye pazarında bulunan Lipton, üretimini sonlandırarak Özgür Çay'a devretti. İngiltere merkezli Lipton'dan ise konu ile ilgili açıklama geldi. Lipton'dan yapılan açıklamada, "Farklı pazarlarda da çay tarlalarımızı, yaş çay alımı ve işleme tesislerimizi devretmiş bulunuyoruz" sözleri kullanıldı.

Ezgi Sivritepe

İngiliz çayde devi Lipton, Türkiye macerasına son noktayı koyuyor. 39 yıldan beri Türkiye'de üretimde bulunan Lipton, Türkiye pazarındakini üretimini durdurduğunu açıkladı. Firma tarafından yapılan resmi açıklamada, Rize'deki iki işleme tesisinin mülkiyetinin Özgür Çay'a devredileceği belirtti.

ÖZGÜR ÇAY DEVAM EDECEK

Lipton tarafından yapılan açıklamada şu ifadeleri kullanıldı:

"Lipton Teas and Infusions ile Öz-Gür Çay A.Ş. arasında, Rize Pazar ve Fındıklı’da bulunan yaş çay işleme tesislerimizin mülkiyetine sahip “Lipton Çay Üretim A.Ş.” hisselerinin Öz-Gür Çay A.Ş.’ye devri için yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Yasal süreç gereği konu değerlendirme ve onayı için Rekabet Kurulu’na sunulmuştur"

2022 YILINDA AYRILMIŞTI!

2022 yılında Uniliver'den ayrılan Lipton, küresel dönüşüm stratejisi içerisindeydi. Lipton, "İş modelimizi yenilerken amacımız en iyi çayı seçmek, harmanlamak ve çayseverlerle buluşturmak gibi temel güçlü yanlarımıza odaklanmaktır. Bu amaç doğrultusunda farklı pazarlarda da çay tarlalarımızı, yaş çay alımı ve işleme tesislerimizi devretmiş bulunuyoruz" sözlerini kullandı.
Çay alımlarının devam edeceğini vurgulayan Lipton, şu cümleleri kurdu:

"Türkiye’deki faaliyetlerimiz bugüne kadar olduğu gibi mevcut “Lipton Gıda ve Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” kimliğimizle devam etmektedir. Tedarikçi iş ortaklarımız ile çalışarak kalite, sürdürülebilirlik ve güvenlik standartlarımıza uygun çay alımımız devam edecektir. 2025 yılında Sakarya’da 30 milyon Euro yatırımla hayata geçirdiğimiz yeni inovasyon, çay harmanlama ve paketleme tesisimiz, 39 yıldır gururla ve güçlü bir bağlılıkla faaliyet gösterdiğimiz Türkiye’de operasyonlarımızın kalbi olarak hizmet vermeye devam edecektir"

