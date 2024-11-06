Dünyanın gözü ABD'deydi: Piyasalar Trump'a göre şekil aldı! Bitcoin, dolar, faiz...

7 salıncak eyalet içinde ilk resmileşen sonuç Kuzey Karolina’dan geldi ve Trump, 2016 ve 2020’nin ardından Kuzey Karolina’yı kazanarak buradaki üstünlüğünü korudu. Trump, 2020 seçimlerinde kaybettiği Georgia’yı da kazarak ikinci salıncak eyaleti de hanesine yazdı. Kalan 5 eyalette Pensilvanya, Nevada, Wisconsin, Michigan, Arizona için sayım devam ediyor ancak bu eyaletlerin Nevada hariç hepsinde Trump önde. Nevada’da ise henüz oy sayımı başlamadı.

PİYASALAR TRUMP'A GÖRE ŞEKİL ALDI

Demokratların adayı Kamala Harris, New York ve Kaliforniya gibi kalelerinde üstünlük sağladı ancak burada zaten bir sürpriz beklenmiyordu. Şu anda 09:00 itibarıyla seçici kurul oylamasında 246 Cumhuriyetçi oyuna karşılık 210 Demokrat seçici kurul oyu gözüküyor. Başkanlık için 270 seçici kurulu oyu gerekiyor.

Piyasalarda gördüğümüz ilk fiyatlamalar Trump’ın galibiyetini tasdik ediyor. Bitcoin, Trump’ın Beyaz Saray'ı kazanacağına dair beklentilerin artmasıyla 75.060 dolarlık rekor seviyeye yükseldi. Trump, seçim kampanyası sürecinde ABD’yi ‘Dünyanın Bitcoin Süper Gücü” yapma sözü vermişti. Dünyanın en büyük kripto para birimi, Mart ayında ulaştığı 73.800 dolarlık önceki zirvesini geçti ve yüzde 7'den fazla değer kazandı. Dolar endeksinde de yukarı yönlü seyir görüyoruz. Dolar endeksi, temmuz ayında bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ayrıca Trump’ın bütçe açığı verme potansiyeli olan genişleyici para politikası beklentileri ile birlikte ABD 10 yıllık faizinde de yukarı yönlü ivmelenme var.

FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu’nda enflasyonun kompozisyonuna dikkat çekerek; gıda ve temel mallar gruplarında enflasyon artarken, diğer ana gruplarda bir yavaşlama gözlemlendiğini vurguladı. Metinde gıda tarafı ile ilgili, “Ekim ayında işlenmemiş gıda fiyatları, özellikle taze meyve ve sebze grubunda %19,20 artışla belirgin bir yükseliş gösterdi. Gıda ve alkolsüz içecekler grubu yıllık enflasyonu ise %45,28’e yükseldi. İşlenmiş gıdada tahıl fiyatları ön plana çıkarken, bu grubun artış oranı %2,22 olarak kaydedildi. Ayçiçek yağı, çay ve kahve gibi ürünlerdeki fiyat artışları da dikkat çekti” ifadelerine yer verildi.

Raporda, temel mal grubunda da fiyat artışlarının giyim ve ayakkabı alt grubunda yeni sezon etkisiyle %14,60 artış gösterdiği belirtildi. Hizmet grubunda ise ulaştırma, kira, lokanta-otel gibi alt gruplardaki yavaşlamalar manşet enflasyona olumlu yansıdığı, özellikle ulaştırma hizmetlerinde hava yolu ve kara yolu taşımacılığında %2,04 oranında düşüş kaydedildiğinin altı çizildi. TCMB raporunda, mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerde aylık artışların azaldığı ve enflasyonun ana eğiliminde yavaşlama kaydedildiği ifade edildi. B ve C endekslerinin yıllık değişim oranları sırasıyla %47,10 ve %47,75 olarak gerçekleşirken, özellikle hizmet ve temel mal gruplarındaki gerilemeye vurgu yapıldı.

ATIŞTIRMALIKLAR

TÜİK, Ekim 2024'e ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE Ekim ayında %2,51 artış gösterdi. Bu artış, Haziran ayından bu yana kaydedilen en düşük aylık artış oranına işaret ediyor. Eylül ayında ise bu oran %2,73 olarak gerçekleşmişti. Çekirdek tarafa baktığımızda ise mevsim etkilerinden arındırılmış işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE (B Endeksi) Ekim ayında %2,39 arttı; Eylül ayında bu artış %2,63 seviyesindeydi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv sektörünün ekim ayı ihracatı geçen yıla göre %16,4 artarak 3,6 milyar dolara ulaştı. Bu sonuçla, Türkiye ihracatında liderliğini koruyan otomotiv sektörü, toplam ihracattan %15,2 pay aldı. En fazla ihracat artışı %27 ile Fransa’da gerçekleşirken, ülkeye yapılan satışlar 469 milyon dolar oldu. İkinci büyük pazar Almanya’ya %2 artışla 445 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Birleşik Krallık’a ise %17 artışla 332 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.