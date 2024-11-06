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Dünyanın gözü ABD'deydi: Piyasalar Trump'a göre şekil aldı! Bitcoin, dolar, faiz...

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
06.11.2024 12:23
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ABD’de seçimlerin sona ermesinin ardından oy sayımı tüm hızıyla sürüyor. İlk gelen sonuçlar Trump’ın kazanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Piyasalar ise şimdiden yeni başkan Donald Trump'a göre ivmelendi. Bitcoin tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

Dünyanın gözü ABD'deydi: Piyasalar Trump'a göre şekil aldı! Bitcoin, dolar, faiz...

7 salıncak eyalet içinde ilk resmileşen sonuç Kuzey Karolina’dan geldi ve Trump, 2016 ve 2020’nin ardından Kuzey Karolina’yı kazanarak buradaki üstünlüğünü korudu. Trump, 2020 seçimlerinde kaybettiği Georgia’yı da kazarak ikinci salıncak eyaleti de hanesine yazdı. Kalan 5 eyalette Pensilvanya, Nevada, Wisconsin, Michigan, Arizona için sayım devam ediyor ancak bu eyaletlerin Nevada hariç hepsinde Trump önde. Nevada’da ise henüz oy sayımı başlamadı.

PİYASALAR TRUMP'A GÖRE ŞEKİL ALDI

Demokratların adayı Kamala Harris, New York ve Kaliforniya gibi kalelerinde üstünlük sağladı ancak burada zaten bir sürpriz beklenmiyordu. Şu anda 09:00 itibarıyla seçici kurul oylamasında 246 Cumhuriyetçi oyuna karşılık 210 Demokrat seçici kurul oyu gözüküyor. Başkanlık için 270 seçici kurulu oyu gerekiyor.

Piyasalarda gördüğümüz ilk fiyatlamalar Trump’ın galibiyetini tasdik ediyor. Bitcoin, Trump’ın Beyaz Saray'ı kazanacağına dair beklentilerin artmasıyla 75.060 dolarlık rekor seviyeye yükseldi. Trump, seçim kampanyası sürecinde ABD’yi ‘Dünyanın Bitcoin Süper Gücü” yapma sözü vermişti. Dünyanın en büyük kripto para birimi, Mart ayında ulaştığı 73.800 dolarlık önceki zirvesini geçti ve yüzde 7'den fazla değer kazandı. Dolar endeksinde de yukarı yönlü seyir görüyoruz. Dolar endeksi, temmuz ayında bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ayrıca Trump’ın bütçe açığı verme potansiyeli olan genişleyici para politikası beklentileri ile birlikte ABD 10 yıllık faizinde de yukarı yönlü ivmelenme var.

FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu’nda enflasyonun kompozisyonuna dikkat çekerek; gıda ve temel mallar gruplarında enflasyon artarken, diğer ana gruplarda bir yavaşlama gözlemlendiğini vurguladı. Metinde gıda tarafı ile ilgili, “Ekim ayında işlenmemiş gıda fiyatları, özellikle taze meyve ve sebze grubunda %19,20 artışla belirgin bir yükseliş gösterdi. Gıda ve alkolsüz içecekler grubu yıllık enflasyonu ise %45,28’e yükseldi. İşlenmiş gıdada tahıl fiyatları ön plana çıkarken, bu grubun artış oranı %2,22 olarak kaydedildi. Ayçiçek yağı, çay ve kahve gibi ürünlerdeki fiyat artışları da dikkat çekti” ifadelerine yer verildi.

Raporda, temel mal grubunda da fiyat artışlarının giyim ve ayakkabı alt grubunda yeni sezon etkisiyle %14,60 artış gösterdiği belirtildi. Hizmet grubunda ise ulaştırma, kira, lokanta-otel gibi alt gruplardaki yavaşlamalar manşet enflasyona olumlu yansıdığı, özellikle ulaştırma hizmetlerinde hava yolu ve kara yolu taşımacılığında %2,04 oranında düşüş kaydedildiğinin altı çizildi. TCMB raporunda, mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerde aylık artışların azaldığı ve enflasyonun ana eğiliminde yavaşlama kaydedildiği ifade edildi. B ve C endekslerinin yıllık değişim oranları sırasıyla %47,10 ve %47,75 olarak gerçekleşirken, özellikle hizmet ve temel mal gruplarındaki gerilemeye vurgu yapıldı.

ATIŞTIRMALIKLAR

TÜİK, Ekim 2024'e ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE Ekim ayında %2,51 artış gösterdi. Bu artış, Haziran ayından bu yana kaydedilen en düşük aylık artış oranına işaret ediyor. Eylül ayında ise bu oran %2,73 olarak gerçekleşmişti. Çekirdek tarafa baktığımızda ise mevsim etkilerinden arındırılmış işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE (B Endeksi) Ekim ayında %2,39 arttı; Eylül ayında bu artış %2,63 seviyesindeydi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv sektörünün ekim ayı ihracatı geçen yıla göre %16,4 artarak 3,6 milyar dolara ulaştı. Bu sonuçla, Türkiye ihracatında liderliğini koruyan otomotiv sektörü, toplam ihracattan %15,2 pay aldı. En fazla ihracat artışı %27 ile Fransa’da gerçekleşirken, ülkeye yapılan satışlar 469 milyon dolar oldu. İkinci büyük pazar Almanya’ya %2 artışla 445 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Birleşik Krallık’a ise %17 artışla 332 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

  • İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, CNBC-e’de
    katıldığı programda enflasyonun ekonomik ve sosyolojik etkilerine dair önemli açıklamalarda
    bulundu. Bahçıvan, enflasyonun topluma girme etkisinin tahmin edilenden daha büyük
    olduğunu belirtti ve tedavi sürecinin uzun ve zorlayıcı olacağına işaret etti. Asgari ücret
    konusunda dengeli bir yaklaşımla çalışan refahının korunması gerektiğini belirten Bahçıvan,
    konkordato sayısının artabileceğini ve bu sürecin reel sektör alacaklarını kapsamaması
    gerektiğini vurguladı. Adalet Bakanlığı ile konkordato sürecinin iyileştirilmesi üzerine
    çalışmalar yürüttüklerini ekledi.

  • 2024 yılının üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde net kâr açıklayan Fort Otosan,
    dokuz aylık dönemde toplam 25,7 milyar TL net kâr elde etti. Şirketin marjlarında ise zayıflık
    görüyoruz. Marjlardaki gerilemenin temel nedenleri arasında artan malzeme maliyetleri,
    fiyatlama zorlukları ve döviz kurundaki yatay seyir öne çıkarken; yeni Courier ve Custom
    modellerinin üretime geçiş sürecinin uzaması da marjları baskıladı. Ford Otosan, 2024 yılına
    yönelik satış ve üretim beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Toplam satış adet beklentisi
    660-720 binden 635-695 bine, toplam üretim beklentisi ise 650-700 binden 630-680 bine
    indirildi. Ayrıca, yatırım harcaması beklentisi de 900-1000 milyon Avro aralığından 700-800
    milyon Euro aralığına çekildi.

  • Tüpraş, beklentilerin üzerinde net kâr açıklayarak 7,74 milyar çeyreklik kar elde etti.
    Üçüncü çeyrekte satış gelirleri 190,2 milyar TL olarak kaydedildi. Bu dönemde 8,1 milyon ton
    satış gerçekleştiren Tüpraş, yurt içi satışlarda benzin talebindeki artışın etkisiyle %3’lük bir
    büyüme kaydetti. Yurt içi benzin satışları yıllık %18 artarak tüm zamanların en yüksek
    seviyesine ulaştı. Tüpraş’ın kapasite kullanım oranı, RUP bakımının tamamlanması ve artan
    enerji verimliliği ile %101 seviyesine yükseldi ve 2019’dan bu yana en yüksek seviyesine
    ulaştı. Yüksek kapasite kullanımı, zayıflayan ürün marjlarına rağmen operasyonel kârlılığı
    destekledi. Şirket beklentilerinde revizyon yok.

  • Bu arada Tüpraş demişken dün Tüpraş İzmit Rafinerisi’nde kompresör bakım çalışmaları
    sırasında bir yangın meydana geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın,
    yaşanan olayın planlı bir tatbikat sırasında meydana gelen bir aksilikten kaynaklandığını
    belirtti ve yangının kontrol altına alındığını, herhangi bir sorun olmadığını ifade etti. Borsa
    İstanbul, KAP’a yaptığı açıklamada, olayla ilgili Tüpraş’tan özel durum açıklaması talep
    edildiğini ve TUPRS.E sırası, bağlı varantlar ve TUPRS payına dayalı vadeli işlem ve
    opsiyon sözleşmelerinin geçici olarak işleme kapatıldığını duyurdu. Şirket, rafinerideki
    operasyonların normal seyrinde devam ettiğini belirtti.

  • 2024 yılının ilk dokuz ayında 5,6 milyar TL net kar açıklayan Migros, ilk 9 ayda 271 yeni
    mağaza açarak toplam mağaza sayısını 3 bin 550’ye yükseltti. Ayrıca, online alışveriş
    hizmeti sunan mağaza sayısını 1053’ten 1289’a çıkardı. Migros, TMS 29 enflasyon
    muhasebesine göre yıl sonu reel konsolide satış büyüme hedefini %10-12 aralığına, TMS 29
    hariç tutulduğunda ise %76-78 aralığına revize etti. Şirket ayrıca, TMS 29 dahil FAVÖK marjı
    beklentisini %5’e, TMS 29 hariç tutulduğunda ise %9’a yükseltti. Migros, yıl boyunca 350
    yeni mağaza açma hedefine sadık kalırken, yatırım harcamaları hedefini de TMS 29 hariç
    yaklaşık 8 milyar TL olarak belirledi.

  • Nvidia hisseleri, dün %2,84 artışla 139,91 dolara yükseldi. Bu artışla şirketin piyasa
    değeri 3,43 trilyon dolara ulaşarak, Apple'ın 3,38 trilyon dolarlık değerini geride bıraktı ve
    Nvidia'yı dünyanın en değerli şirketi konumuna taşıdı. Yapay zeka çiplerine yönelik artan
    taleple Nvidia'nın hisseleri, yıl başından bu yana %182,5 değer kazandı. Şirketin piyasa
    değeri, ilk kez Haziran ayında 3 trilyon doları aşmıştı.
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