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Dünyanın ilk enerji uyuşmazlıkları tahkim merkezi Türkiye'de faaliyete geçiyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.10.2020 16:21 | Son Güncelleme

Dünyanın ilk Enerji Uyuşmazlıkları Tahkim Merkezi (EDAC) Türkiye'de faaliyete geçiyor. EDAC'ın uluslararası yatırımcıların hukuki açıdan güven ve istikrar arayışına hızlı cevap vererek Türkiye'yi enerji uyuşmazlıklarının çözümünde de bir merkez haline getirmesi hedefleniyor.

Dünyanın ilk enerji uyuşmazlıkları tahkim merkezi Türkiye'de faaliyete geçiyor

EDAC, 1958 New York Sözleşmesi uyarınca uluslararası geçerliliğe sahip olacak. Merkez; uluslararası tahkim divanı, ulusal tahkim divanı, yönetim kurulu, danışmanlar, hakemler ve sekretarya bölümlerinden oluşacak.

Merkezin herhangi bir resmi kurum veya kuruluşla bağı bulunmayacak. Bu kapsamda, EDAC, tarafsız ve bağımsız bir merkez niteliğiyle tahkim sürecinin objektif ve güvenilir şekilde yürümesini güvence altına alınmasını hedeflerken, farklı milletlerden ve hukuk sistemlerinden gelen, enerji sektörü ve uluslararası hukukta uzman divan üyeleri, danışmanlar ve hakemlere ev sahipliği yapacak.

Başkanlığını Avukat Süleyman Boşça'nın yürüteceği EDAC'ta Uluslararası Tahkim Divanında Prof. Mads Andenas, Prof. Peter Cameron, Sara Koleilat-Aranjo, Prof. Gbolahan Elias, Prof. Minas Khatchadourian, Prof. A.F. Munir Maniruzzaman, Prof. Muthucumaraswamy Sornarajah ve Prof. Don Wallace görev yapacak. Merkezin ulusal divanında ise Prof. Dr. Murat Atalı, Doç. Dr. İbrahim Ermenek, Yusuf Günay, Selami Erdem Uras, Şükrü Saraç, Av. Doç. Dr. Yüksel Yalova ve Doç. Dr. Alper Çağrı Yılmaz yer alacak.

Jonathan W. Blythe, Antony Connerty, Peter Foreman, Angela Grahame QC, Irina Guerif, Thomas D. Halket, Geoffrey M Beresford Hartwell, Prof. Dr. Loukas Mistelis, Prof Christian Rumpf ve Per Runeland ise EDAC'ın uluslararası hakemleri arasında yer alacak.

Türkiye'yi enerji uyuşmazlıklarının çözümünde bir merkez haline getirmeyi amaçlayan EDAC, 21 Ekim'de faaliyete başlayacak.

'TÜRKİYE'NİN ENERJİ MERKEZİ OLMA İDDİASINI GÜÇLENDİRECEK'

EDAC Başkanı Boşça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesinde devlet yargısına alternatif çözüm yolları bulunduğunu ve bu anlamda tahkimin, en sık başvurulan çözüm yollarından biri olduğunu dile getirdi.

Enerjinin de küresel sermaye yoğunluğu yüksek bir sektör olduğunu aktaran Boşça, "Enerji yatırımlarına ve ticaretine ilişkin uyuşmazlıkların sektörü yakından bilen hakemler eliyle ve tarafların o uyuşmazlığa uygulanacak hukuku kendilerinin belirledikleri tahkim yoluyla çözmeleri mümkün ve bu uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözülmesi aslında teşvik edilen bir konu." dedi.

Boşça, Türk enerji sektöründe yabancı yatırım oranının yüksek olduğunu anımsatarak şöyle devam etti:

"Bunun yanı sıra ülkemizde uluslararası yatırımlara da ihtiyaç var. Dünyada enerji hukuku alanında tecrübe kazanmış isimlerden oluşan EDAC'ın, yerli ve uluslararası yatırımcıların hukuki açıdan güven ve istikrar arayışına daha hızlı cevap vereceğini düşünüyoruz. Ayrıca, Türkiye bölgesinde bir enerji merkezi olmayı hedefliyor. Bununla ilgili önemli çalışmalar da yapılıyor. Bu çalışmaların yanı sıra uyuşmazlıkların çözümlenmesi için bağımsız ve tarafsız bir tahkim merkezinin kurulması Türkiye'nin enerji merkezi olma hedefini güçlendirecektir çünkü merkez olmak sadece enerji ticaretinin yapıldığı bir yer değil o ticaretten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesini de gerektiriyor. Bu açıdan dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyan EDAC, Türkiye'nin enerjide merkez olma iddiasını da güçlendirecektir."

Tahkim merkezinin bir kurum veya ülkeden bağımsız isimlerden oluşmasının tercih sebebi olacağını ifade eden Boşça, bu durumun, tarafların uyuşmazlığının çözümü noktasında önemli bir garantörlük sağlayacağını belirtti.

Boşça, tahkim kurallarının EDAC tarafından belirlendiğini dile getirerek "Enerji uyuşmazlıklarının çözümü noktasında teknik konular oldukça fazla. Bunların çözümü için bazı esnek kuralların olması gerekiyor. Bu açıdan EDAC kurallarının her iki tarafın menfaatine uygun ve en adil çözüme kavuşması için hızlı yargılama imkanı sağlayan kurallar olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

KAYNAK:AA

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