Dünyayı sarsan ticaret savaşı kızışıyor! Trump’ın gümrük vergisi hamlesine böyle yanıt verdiler

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı dünyayı sarsmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklı tarife kararından ardından Çin'de ABD mallarına yönelik yeni tedbirler açıkladı.

ÇİN'DEN ABD'YE MİSİLLEME

Ülke, ABD mallarına 10 Nisan tarihinden itibaren yüzde 34 tarife uygulayacak. İlgili açıklama resmi Xinhua haber ajansı tarafından duyuruldu.

Ek tarifenin yanında Çin 11 ABD şirketini güvenilmez kuruluşlar listesine ekledi. Aynı zamanda nadir metallarde ihracat kontrolleri uygulanacak.

ABD'den yapılan CT X-ray tüpleri ithalatına da soruşturma başlatıldı. Ülke iki ABD'li şirketten yapılan kanatlı ürün ithalatını da durduracak.

ÇİN ABD'YE DTÖ'DE DAVA AÇTI

Çin yönetimi aynı zamanda Dünya Ticaret Örgütü nezdinde ABD'nin karşılıklı tarifelerine karşı dava açtı.

Kaynak: AA-BloombergBu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır