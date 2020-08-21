Öğrencilere karşılıksız burs veren kurumlar! Milyonlarca öğrenci bu kurumları araştırıyor...

Özellikle üniversiteyi kazanarak eğitim amaçlı şehir değiştiren pek çok öğrenci maddi zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan burs alamayan öğrenciler, karşılıksız burs veren kurumların hangilerini olduğunu merak etmeye başladı. İşte maddi durumu olmayan öğrencilere eğitim süreleri boyunca burs veren kurumların listesi…

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI (TOG)

2003 yılında kurulan Toplum Gönüllüleri Vakfı, bugüne kadar tam 7.286 öğrenciye burs imkânı sağladı. Toplum Gönüllüleri Vakfı, burs alan öğrencilerin haftada en az 4 saat toplumsal sorumluluk projelerine katılmalarını bekliyor. Eğitim hayatında başarılı olan ve toplumsal sorumluluk projelerinde gönüllülük esasına göre çalışmak isteyen her öğrenci vakfın burs programlarına başvuru yapabilir.

TÜRK EĞİTİM VAKFI (TEV)

Türkiye’nin en köklü vakıflarından biri olan Türk Eğitim Vakfı bugüne kadar tam 251.678 öğrenciye burs sağlamıştır. TEV burslarından lise, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrenciler yararlanabilmektedir. Aynı zamanda Türk Eğitim Vakfı’nın yurt dışı burs programları da bulunuyor. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde 9 ay boyunca lise öğrencilerine 300, üniversite öğrencilerine 700, yüksek lisans öğrencilerine 1100 ve doktora öğrencilerine ise 1400 TL tutarında burs ödemesi yapılmıştır. Vakfın beklediği akademik başarı düzeyini yakalayan öğrencilerin bursları eğitim hayatlarının sonuna kadar devam eder.