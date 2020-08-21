Öğrencilere karşılıksız burs veren kurumlar! Milyonlarca öğrenci bu kurumları araştırıyor...

Özellikle üniversiteyi kazanarak eğitim amaçlı şehir değiştiren pek çok öğrenci maddi zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan burs alamayan öğrenciler, karşılıksız burs veren kurumların hangilerini olduğunu merak etmeye başladı. İşte maddi durumu olmayan öğrencilere eğitim süreleri boyunca burs veren kurumların listesi…
TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI (TOG)
2003 yılında kurulan Toplum Gönüllüleri Vakfı, bugüne kadar tam 7.286 öğrenciye burs imkânı sağladı. Toplum Gönüllüleri Vakfı, burs alan öğrencilerin haftada en az 4 saat toplumsal sorumluluk projelerine katılmalarını bekliyor. Eğitim hayatında başarılı olan ve toplumsal sorumluluk projelerinde gönüllülük esasına göre çalışmak isteyen her öğrenci vakfın burs programlarına başvuru yapabilir.
TÜRK EĞİTİM VAKFI (TEV)
Türkiye’nin en köklü vakıflarından biri olan Türk Eğitim Vakfı bugüne kadar tam 251.678 öğrenciye burs sağlamıştır. TEV burslarından lise, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrenciler yararlanabilmektedir. Aynı zamanda Türk Eğitim Vakfı’nın yurt dışı burs programları da bulunuyor. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde 9 ay boyunca lise öğrencilerine 300, üniversite öğrencilerine 700, yüksek lisans öğrencilerine 1100 ve doktora öğrencilerine ise 1400 TL tutarında burs ödemesi yapılmıştır. Vakfın beklediği akademik başarı düzeyini yakalayan öğrencilerin bursları eğitim hayatlarının sonuna kadar devam eder.
SABANCI VAKFI
Sabancı Vakfı, başarılı olup maddi imkanı olmayan öğrencilere geri ödemesiz olarak 9 ay boyunca burs veriyor. 2019 yılında 700 TL olan burs tutarı her sene değişiyor. Sabancı Vakfı tarafından belirlenen üniversitelere yerleşen ve belirli bir akademik başarıyı yakalayan her öğrenci burs programına başvuru yapabilir. Herhangi bir hizmet yükümlülüğü olmadan karşılıksız verilen burslar normal öğrenim süresince devam ediyor.
DARENDELİLER EĞİTİM VAKFI
Darendeliler Eğitim Vakfı’na; vakıf, özel ve açık öğretim dışında devlet okullarında eğitim gören her üniversite öğrencisi başvuru yapabilir. Başvurular vakfın internet sitesinde bulunan form doldurularak gerçekleştiriliyor. Yalnız başvuran adayların T.C vatandaşı olması ve kamu haklarından yasaklı olmaması gerekiyor. Başvuruların değerlendirme aşamasında akademik başarı göz önünde tutuluyor. Vakıf, başarı puanlarının eşit olduğu durumlarda kız öğrencilere öncelik veriyor.
İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI
İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli illerinden herhangi birinde bulunan üniversitelerin mühendislik fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler İstanbul Sanayi Odası Vakfı’nın burslarından yararlanabilir. Burs programına başvurular online olarak gerçekleştiriliyor. Uygun görülen adaylar mülakata çağrılarak burs komisyonu tarafından değerlendiriliyor. Mülakat sonucunda burs almaya hak kazanan öğrenciler gerekli belgeleri vakfa teslim ettikleri takdirde burs desteğinden yararlanmaya başlıyor.
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