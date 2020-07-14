Düşük faizli kampanya konutta tarihi rekorlar getirdi

Geçen ay, 192 bin adetle en yüksek haziran ayı konut satış rakamı ve 102 bin adetle tüm zamanların en yüksek ipotekli satışı görüldü.

AA muhabirlerinin TÜİK Konut Satış İstatistiklerinden derlediği bilgiye göre, haziranda konut satışları yıllık bazda yüzde 209,7 artarak 190 bin 12'ye, ipotekli konut satışları da yüzde 1.286,9 yükselerek 101 bin 504'e ulaştı ve tüm zamanların en yüksek verileri olarak kayıtlara geçti.

Kamu bankalarının düşük oranlı destek kredisi başta olmak üzere normalleşme adımları ile sektörel kampanyaları konut satışlarında söz konusu rekorların görülmesini sağladı.

Daha önce aylık bazda en yüksek haziran satış adedi 2018'de 119 bin adet olarak görülmüştü. Tüm zamanların ipotekli satış rekoru ise Eylül 2019'da 57 bin 219 adetle zirve yapmıştı.

'GAYRİMENKULDE TARİH YENİDEN YAZILDI'

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, haziranda konut satışlarının normalleşmenin başlaması, kamu bankalarının düşük oranlı kredi sunması ve Emlak Konut GYO'nun başlattığı kampanyanın etkisiyle Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık satış rakamına ulaşarak rekor kırdığını söyledi.