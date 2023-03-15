FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Düşük faizli kentsel dönüşüm kredisi yolda! Hükümet kolları sıvadı, ayrıntılar netleşiyor! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank...

Düşük faizli kentsel dönüşüm kredisi yolda! Hükümet kolları sıvadı, ayrıntılar netleşiyor! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank...

15.03.2023 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 ili etkileyen deprem faciası sonrasında artan tartışmalardan birisi de kentsel dönüşüm oldu. Bugüne kadar pek çok noktada hedeflenen dönüşüm gerçekleşmeyince hükümet bir kez daha harekete geçti. Evlerini dönüştürmek için 3 ayrı teklifin hazırlandığı ve yakında kamuoyuna duyurulacağı öğrenildi.

Düşük faizli kentsel dönüşüm kredisi yolda! Hükümet kolları sıvadı, ayrıntılar netleşiyor! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank...

Kentsel dönüşüme devlet desteğinin yolda olduğu açıklandı. Dönüşümün önünü açmak, binaları depreme dayanıklı hale getirmek ve tıkanan projelerin de önünün açılması için hükümetin devreye gireceği açıklandı.

thumbs_b_c_bd188f5292060fc4334d4376fd620c58

KENTSEL DÖNÜŞÜMLE İLGİLİ 3 DESTEK

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu birkaç gün içerisinde kentsel dönüşümle ilgili hem ev sahiplerini hem inşaat
şirketlerini hem de kiracıları ilgilendiren 3 destek açıklanacağını söyledi.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ GELİYOR

İstanbul’da evini kentsel dönüşüme sokmak isteyenlere düşük faizli kredi geliyor.Göksu İBB Meclisi’nde yaptığı açıklamasında “konutunu dönüştürmek isteyen her vatandaşımıza en az 1 milyon TL olmak üzere iki yıl geri ödemesiz 0,69 vade ile para verilecek” ifadelerini kullanmıştı. Yeni destekle birlikte yalnızca bireylere değil inşaat firmalarına da kolaylık sağlanacağı öğrenilirken Göksu açıklamasında “Ada bazında dönüşüm yapmak isteyen bir şirket olursa Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından şirketin ilgili kriterleri yerine getirmesi şartıyla şirkete de aynın koşulla inşaat yapım kredisi verilecek” dedi.

Milyonlarca kiracının da sağlam ve güvenli evlerde oturmak için telaş içerisinde olduğu biliniyor. Kiracılarla ilgili de konuşan Göksu “Kiracıların sorunlarını ortadan kaldırmak için devletin yap işlet devret modeliyle kiralama sistemi olan ayrıntıların Bakanımız tarafından açıklanacağı bir usul getirilecek” şeklinde konuştu. Detayların yakın zamanda açıklanacağı duyuruldu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİ PAKETİ GELİYOR! ZİRAAT BANKASI, HALKBANK VE VAKIFBANK…

Her maliğe 1 milyon lira kredi 2 yıl geri ödemesiz 0,69 faiz oranı 10-15 yıl vade imkanı Henüz hangi banka üzerinden kredi verileceği belli olmadı. Ancak kamu bankaları Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından kredilerin verilmesi bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TOGG SİPARİŞ formu ile ön başvuru nasıl yapılır? Yerli otomobil siparişi nasıl ve nereden verilir? 2023 TOGG ön sipariş ekranı!TOGG SİPARİŞ formu ile ön başvuru nasıl yapılır? Yerli otomobil siparişi nasıl ve nereden verilir? 2023 TOGG ön sipariş ekranı!
İkinci el araçta tarih verildi! 15 gün içinde değişecekİkinci el araçta tarih verildi! 15 gün içinde değişecek
Dünyada üçüncü, Avrupa ve Türkiye'de birinci olacak!Dünyada üçüncü, Avrupa ve Türkiye'de birinci olacak!
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kentsel dönüşüm

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 74 milyar lira hesaplara yatırıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 74 milyar lira hesaplara yatırıldı

Hastalar tahliye edildi, caddeler su altında kaldı

Hastalar tahliye edildi, caddeler su altında kaldı

ABD enflasyonu açıklandı: Altın fiyatları için tahminler peş peşe geldi!

ABD enflasyonu açıklandı: Altın fiyatları için tahminler peş peşe geldi!

İhtiyaç kredileri ile ilgili Merkez Bankası’ndan yeni karar! 70 bin lira detayı…

İhtiyaç kredileri ile ilgili Merkez Bankası’ndan yeni karar! 70 bin lira detayı…

Altın fiyatları gaza bastı! 1.500 TL sesleri yükseliyor...

Altın fiyatları gaza bastı! 1.500 TL sesleri yükseliyor...

Banka iflasları akaryakıt fiyatlarını da değiştirdi!

Banka iflasları akaryakıt fiyatlarını da değiştirdi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.