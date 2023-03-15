Düşük faizli kentsel dönüşüm kredisi yolda! Hükümet kolları sıvadı, ayrıntılar netleşiyor! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank...

Kentsel dönüşüme devlet desteğinin yolda olduğu açıklandı. Dönüşümün önünü açmak, binaları depreme dayanıklı hale getirmek ve tıkanan projelerin de önünün açılması için hükümetin devreye gireceği açıklandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜMLE İLGİLİ 3 DESTEK

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu birkaç gün içerisinde kentsel dönüşümle ilgili hem ev sahiplerini hem inşaat

şirketlerini hem de kiracıları ilgilendiren 3 destek açıklanacağını söyledi.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ GELİYOR

İstanbul’da evini kentsel dönüşüme sokmak isteyenlere düşük faizli kredi geliyor.Göksu İBB Meclisi’nde yaptığı açıklamasında “konutunu dönüştürmek isteyen her vatandaşımıza en az 1 milyon TL olmak üzere iki yıl geri ödemesiz 0,69 vade ile para verilecek” ifadelerini kullanmıştı. Yeni destekle birlikte yalnızca bireylere değil inşaat firmalarına da kolaylık sağlanacağı öğrenilirken Göksu açıklamasında “Ada bazında dönüşüm yapmak isteyen bir şirket olursa Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından şirketin ilgili kriterleri yerine getirmesi şartıyla şirkete de aynın koşulla inşaat yapım kredisi verilecek” dedi.

Milyonlarca kiracının da sağlam ve güvenli evlerde oturmak için telaş içerisinde olduğu biliniyor. Kiracılarla ilgili de konuşan Göksu “Kiracıların sorunlarını ortadan kaldırmak için devletin yap işlet devret modeliyle kiralama sistemi olan ayrıntıların Bakanımız tarafından açıklanacağı bir usul getirilecek” şeklinde konuştu. Detayların yakın zamanda açıklanacağı duyuruldu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİ PAKETİ GELİYOR! ZİRAAT BANKASI, HALKBANK VE VAKIFBANK…

Her maliğe 1 milyon lira kredi 2 yıl geri ödemesiz 0,69 faiz oranı 10-15 yıl vade imkanı Henüz hangi banka üzerinden kredi verileceği belli olmadı. Ancak kamu bankaları Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından kredilerin verilmesi bekleniyor.

