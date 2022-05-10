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Düşük faizli konut kredisi için detaylar belli oldu! Altın ve dolarını satanlar…

10.05.2022 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düşük faizli kredi ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yeni bir düzenleme yapıldı. Dün Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı karar ile sektöre hareket getirecek 3 çözüm paketi oluşturuldu. Yeni destek paketinin içindeki en dikkat çekici konu ise döviz ve altın için oldu. Döviz ve altın satarak konut alanlara düşük faizli kredi desteği getirileceği belirtildi. İşte konut destek paketine ilişkin son dakika haberinin detayları…

Düşük faizli konut kredisi için detaylar belli oldu! Altın ve dolarını satanlar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik Kabine Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için 0,99 oran ile düşük konut kredisi müjdesi veren Erdoğan, 3 yeni paket duyurdu. Destek paketleriyle ilk konutunu alacak vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerinin artırılması, Liralaşma Stratejisi'nin desteklenmesi, tamamlanmamış inşaatların bitirilerek konut arzının artırılması ve destek alan firmaların konut fiyatlarını sabit tutması amaçlanıyor.

FAİZ ORANI 0.99 OLDU

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Erdoğan’ın duyurduğu kararın ardından konuya ilişkin ayrıntıları Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı destekler kapsamında, "İlk evim Konut Finansman Paketi" çerçevesinde, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak vatandaşlara yönelik olarak, birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlanacak. Böylece, ilk konutunu alacak vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimleri artırılmış olacak.

DÖVİZ VE ALTIN SATARAK KONUT ALANLARA DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ DESTEĞİ

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İkinci paket olan ve döviz, altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik edecek "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" ile de kamu bankalarınca, birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının (DTH) yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi sağlanacak. Böylece, vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerinin yanında halihazırda yürütülen Liralaşma Stratejisi de desteklenmiş olacak.

İNŞAAT ŞİRKETLERİNE KREDİ GARANTİ PAKETİ

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KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarının yararlanabileceği İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi ile de 1 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla asgari yüzde 40’ı tamamlanmış ve yüzde 50'si satılmamış inşaat projesi sahibi KOBİ ve KOBİ dışı inşaat şirketlerinin tamamlanmayan inşaatlarını tamamlamaları hedefleniyor. Söz konusu finansman paketi için 20 milyar lira kaynak ayrıldı. Söz konusu işletmeler bu destekten yararlanmak için 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmayı taahhüt edecek, bu fiyatları internet sitesinde kamuoyu ile paylaşacak ve kredi veren kuruluşa bildirecek.


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Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi
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