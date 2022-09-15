FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Düşük faizli kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank

Düşük faizli kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank

15.09.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düşük faizli kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar konunun detaylarını araştırıyor. Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank hesabı olan kişilerin başvurabileceği düşük faizli kredi başvuruları Eylül ayı sonuna kadar alınabilecek. Peki, düşük faizli kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte yanıtı...

Düşük faizli kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank

Devlet bankalarının gerçekleştirdiği düşük faizli krediler son dönemlerde ilgi görüyor. Devlet bankaları olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank vatandaşlara düşük faizli ihtiyaç kredisinden yararlanma imkanı tanıyor. İşte düşük faizli kredi başvuru detayları...

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ BAŞVURUSU

Devlet bankaları olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank düşük faiz oranlı ihtiyaç kredisi vermeye başladı. Maaşı 3500 TL'nin üstünde olan vatandaşlar devlet bankalarına kredi başvurusu yapabilmekteler.

Başvuru şartları ise şu şekilde;
EYT'li, memur, özel sektör çalışanları ve emeklilerin yararlandığı düşük fazili kredi başvurusu için en az 3 bin 500 lira gelir şartı aranıyor.

Ayrıca kişilerin son iş yerinde 6 aydır sigortalı çalışan olması gerekmekte.

Kredi başvuruları banka şubelerinden veya bankaların internet şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.

para3

ZİRAAT BANKASI

Maksimum tutar 25 bin TL.

24 bin 1 TL ödeme içi geri ödeme şekli;

Taksit tutarı: 977,92 TL

Faiz oranı: %1,79

Yıllık maliyet oranı: %30.9501

ziraat bankası

HALKBANK

Halkbank 10 bin TL ihtiyaç kredisi vererek 36 ay vade imkanı sunuyor.

Geri ödeme planı şekli;

Aylık ödeme: 415,53 TL

Faiz oranı: %1,89

Toplam geri ödeme: 14.959,08 TL

halkbank

VAKIFBANK

Vakıfbank'tan 100 bin TL ihtiyaç kredisi alınarak 12 ay vade ile ödeme yapılabiliyor.

vakıfbank

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ucuz konut için bankalara akın ettilerUcuz konut için bankalara akın ettiler
Anahtar Kelimeler:
Halkbank VakıfBank Ziraat Bankası düşük faizli kredi en düşük faizli ihtiyaç kredisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hadise'den olay boşanma açıklaması! Mehmet Dinçerler'den takı kararı

Hadise'den olay boşanma açıklaması! Mehmet Dinçerler'den takı kararı

Flaş iddia! Akşener'in cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Flaş iddia! Akşener'in cumhurbaşkanı adayını açıkladı

'Asgari ücretli' sorusuna yanıtı gündem oldu

'Asgari ücretli' sorusuna yanıtı gündem oldu

Ziraat Bankası duyurdu: Düşük faizli kredi süresi 1 yıl daha uzatıldı

Ziraat Bankası duyurdu: Düşük faizli kredi süresi 1 yıl daha uzatıldı

Altın ve dolar için geri sayım başladı!

Altın ve dolar için geri sayım başladı!

Ve bugün resmen başladı! Otomobil satışlarında yeni dönem

Ve bugün resmen başladı! Otomobil satışlarında yeni dönem

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.