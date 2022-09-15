Düşük faizli kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank

Devlet bankalarının gerçekleştirdiği düşük faizli krediler son dönemlerde ilgi görüyor. Devlet bankaları olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank vatandaşlara düşük faizli ihtiyaç kredisinden yararlanma imkanı tanıyor. İşte düşük faizli kredi başvuru detayları...

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ BAŞVURUSU

Devlet bankaları olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank düşük faiz oranlı ihtiyaç kredisi vermeye başladı. Maaşı 3500 TL'nin üstünde olan vatandaşlar devlet bankalarına kredi başvurusu yapabilmekteler.

Başvuru şartları ise şu şekilde;

EYT'li, memur, özel sektör çalışanları ve emeklilerin yararlandığı düşük fazili kredi başvurusu için en az 3 bin 500 lira gelir şartı aranıyor.

Ayrıca kişilerin son iş yerinde 6 aydır sigortalı çalışan olması gerekmekte.

Kredi başvuruları banka şubelerinden veya bankaların internet şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.

ZİRAAT BANKASI

Maksimum tutar 25 bin TL.

24 bin 1 TL ödeme içi geri ödeme şekli;

Taksit tutarı: 977,92 TL

Faiz oranı: %1,79

Yıllık maliyet oranı: %30.9501

HALKBANK

Halkbank 10 bin TL ihtiyaç kredisi vererek 36 ay vade imkanı sunuyor.

Geri ödeme planı şekli;

Aylık ödeme: 415,53 TL

Faiz oranı: %1,89

Toplam geri ödeme: 14.959,08 TL

VAKIFBANK

Vakıfbank'tan 100 bin TL ihtiyaç kredisi alınarak 12 ay vade ile ödeme yapılabiliyor.



