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Düşük faizli kredi fırsatı: Detaylar belli oldu! 325, 400, 500 bin TL kredi veriliyor

23.11.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankalar, kredi ihtiyacı olan vatandaşların yardımına koşuyor. Verilen kredinin tutarı yapılan işe, yaşa ve daha birçok detaya göre değişkenlik gösteriyor. 325, 400, 500 bin TL tutarında rakamlar, düşük faizli olarak veriliyor. Detaylar belli oldu! İşte 325, 400, 500 bin TL'lik düşük faizli kredi hakkında tüm detaylar...

Düşük faizli kredi fırsatı: Detaylar belli oldu! 325, 400, 500 bin TL kredi veriliyor

Zor zamanlarda bankalar tarafından farklı adlarda ve faiz oranlarında uygulanan kredi kampanyaları yoğun ilgi görüyor. Kredi tutarı, kredi verilecek kişinin yaptığı işe veya krediyi kullanacağı yere göre değişiyor. 60 ay vade ile 500 bin TL'ye kadar kredi veriliyor! Peki başvuru koşulları neler? İşte detaylar...

Düşük faizli kredi fırsatı: Detaylar belli oldu! 325, 400, 500 bin TL kredi veriliyor

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ İMKANI

Halkbank, esnaf ve sanatkarlara özel işletme kredilerini uzun vade, uygun ödeme koşullarıyla sunuyor. İşletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması için azamı 60 ay vadeli kredi veriliyor. 1,3 ve 6 aylık ödeme seçenekleri sunuluyor.

Kredi tutarı, ESKKK’nın risk grubuna göre azami 300.000 TL, 325.000 TL, 400.000 TL veya 500.000 TL gibi rakamlarda değişiyor. Krediler, yıllık yüzde 7.5 faizli olarak verilecek.

Düşük faizli kredi fırsatı: Detaylar belli oldu! 325, 400, 500 bin TL kredi veriliyor

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Ortağı olduğu Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin kefaletiyle; esnaf ve Sanatkârlar Odası’na ve Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğüne kayıtlı, en az 3 aylık faaliyet süresini tamamlayan, iş veya ikametgâhının bulunduğu ilçede faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ortak olan, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişiler bu krediden yararlanabilir.

Düşük faizli kredi fırsatı: Detaylar belli oldu! 325, 400, 500 bin TL kredi veriliyor

Kooperatife ortaksanız Kimlik Belgesi, Esnaf Oda Kayıt Belgesi ve Vergi Levhası Fotokopisini ileterek başvuru yapabilirsiniz. Alınan başvurular banka tarafından değerlendirilir. Teminat koşullarının sağlanması durumunda, kredi verilir.

Bir kooperatife ortak değilseniz 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve Kooperatifin Kuruluş Anasözleşmesi uyarınca en yakın ESKK kooperatifine ortak olunması gerekir.

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