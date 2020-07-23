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Düşük gelirliye bir destek daha! Aylık 700 TL'nin üzerinde maaş yardımı...

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.07.2020 14:14 | Son Güncelleme

Çoğu vatandaş habersiz olsa da düzenli herhangi bir geliri olmayan veya sosyal güvenceden yararlanamayan yaşlılara devlet desteği veriliyor. Halk arasında yaşlılık aylığı olarak geçen bu devlet desteği yaşlı vatandaşların haklarını gözeterek muhtaç duruma düşmelerini önlüyor. Peki, 65 yaş aylığı almanın şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılabilir?

Düşük gelirliye bir destek daha! Aylık 700 TL'nin üzerinde maaş yardımı...

Halk arasında yaşlılık maaşı olarak bilinen 65 yaş aylığı, düzenli gelir sahibi olmayan, çalışmayan ve sosyal güvencesi olmayan yaşlı vatandaşları korumak adına dağıtılıyor. 2022 Sayılı Kanuna göre çalışmayan, aylık almayan, geliri olmayan ve 65 yaşını dolduran vatandaşlara bu aylık bağlanıyor. Yanlış gelir beyanı, sahte belge vb. durumlarda da aylık hemen kesiliyor. Enflasyon farkı gözetilerek her sene zam yapılan 65 yaş aylığı önceki yıllarda mart, haziran, eylül ve aralık dönemlerinde ödeniyordu. 2020 yılı itibariyle her ay ödenmeye başlanan 65 yaş aylığının başvuru koşullarını ve diğer detaylarını sizin için inceledik.

65 YAŞ AYLIĞINI ALABİLMEK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

-65 yaşını doldurmak

-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında bir sosyal güvence olmaması (4A/SSK, 4B/BAĞ-KUR, 4C, Emekli Sandığı)

-SGK'den dul, yetim maaşı vb. aylıklar almamak

-SGK'ye kişi adına kısa ya da uzun sigorta kollarına dair prim ödemesi yapılmaması

-Bir işte çalışmamak

-Düzenli gelirin olmaması (nafaka, yardım ödemesi vb.)

-Hanede kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması (2020 için asgari sınır 701 TL)

Kaymakamlıklardan ve kaymakamlıklara bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından alınabilecek muhtaç belgesi başvurularda sizi avantajlı kılacaktır.

65 YAŞ AYLIĞINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İkametgah adresinizin yer aldığı kaymakamlıklara bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na gitmeniz gerekiyor. Giderken kimlik kartınızın ya da T.C. kimlik numaranızı içeren herhangi bir belgenin yanınızda olması yeterlidir. Eğer kişi kendisi gidemiyorsa başvuracak kişinin mahkeme tarafından verilen vasilik kararını yanında bulundurması şartı var. 
Başvuru sırasında doldurulan Yaşlılık Aylığı Başvuru Formu defterdarlıklara ya da mal müdürlüklerine iletiliyor. Yetkili personelin yaptığı incelemeler -başta gelir tespiti olmak üzere- olumlu sonuçlanırsa 65 yaş aylığı bağlanıyor. Önceki yıllarda yapılan gelir tespiti incelemesinde çocuklarının yanında yaşayan yaşlı vatandaşların çocuklarının ya da torunlarının gelir düzeyleri değerlendiriliyordu. Yeni düzenlemelerle beraber artık sadece kişinin ve eşinin gelir düzeyi dikkate alınıyor. Yani başvuran kişinin ve varsa eşinin kişi başına düşen aylık geliri muhtaçlık sınırından az ise kişiye 65 yaş aylığı bağlanıyor. 

65 YAŞ AYLIĞI NE KADARDIR?

Her yıl asgari ücrete göre hesaplanan ve enflasyon farkına göre güncellenen 65 yaş aylığı 2020 yılı itibariyle 711 TL oldu. Ödemeler kişinin ikametgahının bulunduğu Ziraat Bankası şubelerine yapılıyor. Eğer yakında Ziraat Bankası şubesi yoksa maaşlar PTT şubelerine gönderiliyor.

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