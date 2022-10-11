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Duyan akın etti! Tarım Kredi marketlerde rekor satış, ayçiçek yağı, pirinç, şeker...

11.10.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin başlattığı indirimli satış kampanyası 81 ilde büyük ilgi gördü. Kampanya kapsamında yurt genelinde 48 milyondan fazla ürün satılarak rekor kırıldı. Tüketici en büyük rağbeti ayçiçek yağına gösterdi.

Duyan akın etti! Tarım Kredi marketlerde rekor satış, ayçiçek yağı, pirinç, şeker...

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin başlattığı indirimli satış kampanyası yoğun ilgi gördü. Kampanya kapsamında yurt genelinde 48 milyondan fazla ürün satılarak rekor kırıldı. Tüketici en büyük rağbeti ayçiçek yağına gösterdi.
Tarım Kredi Kooperatifleri'nin başlattığı indirimli satış kampanyası 81 ilde büyük ilgi görüyor.

İndirimin başladığı 15 Ağustos'tan bugüne 48 milyon 300 bin adet ürün satıldı. Tüketici 30'u aşkın temel tüketim ürününü uygun fiyatla alma imkanı buldu. Marketlerdeki yoğunluk ise kampanyanın başladığı ilk zamanları aratmıyor.

aycicek

Yüzlerce ürünün uygun fiyata satıldığı marketlerde, en çok ilgiyi ayçiçek yağı gördü. İndirimin başladığı günden bugüne 10,2 milyon litre ayçiçek yağı satışı yapıldı.

Tüketici, ayçiçeği yağından sonra en büyük ilgiyi şeker, un ve pirince gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
türkiye tarım kredi kooperatifleri market
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