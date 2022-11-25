Duyan koşuyor, yok böyle indirim! Anpa Gross'ta 5 litre ORKİDE ayçiçek yağı 149,90 TL! En ucuzu burada...

Anpa Gross markette dev indirim başladı. Temel gıda ürünlerindeki zamların ardından özellikle ucuz ayçiçek yağı indirimleri takip ediliyor. Bu fiyatları ise duyan koşuyor... Anpa Gross'ta 5 litre ORKİDE ayçiçek yağı 149,90 TL, 4 litre ORKİDE ayçiçek yağı 119,90 TL'den satılıyor. Tükenmeden almak için acele edin! Son gün 27 Kasım.

ANPA GROS'TA DEV İNDİRİM!

Anpa Gross marketlerde 5 litre ORKİDE ayçiçek yağ 149,90 TL'den, 4 litre ORKİDE ayçiçek yağı 119,90 TL'den, 5 litre teneke Biryağ ayçiçek yağı 164,90 TL'den, 5 litre teneke Yudum ayçiçek yağı ise 169,90 TL'den satılıyor.

Ayrıca indirim ayçiçek yağı ile de sınırlı değil. Çay ürünlerinde de indirimli fiyatlarla satışlar devam ediyor.

Çaykur 1 kg Rize Çay 59,90 TL'den, Çaykur 1 kg Tiryaki Çay 59,90 TL'den, Doğuş 1 kg Rize Çay 59,90 TL'den ve Doğuş 1 kg Türkiya Çay 59,90 TL'den satılıyor.

Anpa Gross'un bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda teknolojik ürünlerde oldukça dikkat çekici. Skytech 50'' 127 ekran ultra HD (4K) Androıd Led Tv 5,699 TL'den, Skytech 55'' 140 ekran ultra HD (4K) Androıd Led Tv ise 6,599 TL'den satılıyor. Bu fiyatlar için son gün 27 Kasım! İndirimden faydalanmak için elinizi çabuk tutmanızda fayda var...





