Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde cazip fırsatlar! 5 kg toz şeker 103,90 TL, 1 kg çay 64,50 TL!

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirimli ürünlerin satışı devam ediyor. Fiyat dengesi sağlamak, halkla indirimli ürünleri buluşturmak amacıyla yaklaşık 1.400 hizmet noktası bulunan Tarım Kooperatif marketlerinde aktüel ürünler yoğun ilgi görüyor. Bu hafta 5 Kg toz şeker 103,90 TL'den, 1 kilo çay 64,50 TL'den satışa çıkarıldı. Kampanya 30 Kasım tarihine kadar devam edecek. İşte tüm detaylar...

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİ'NDE CAZİP FIRSATLAR!

Türkiye'nin en büyük marketleri arasına girmeyi başaran Tarım Kredi Marketleri, ay sonuna kadar geçerli olacak indirim yağmuru başladı. Bu kapsamda Birlik Bardak Poşet Çay 25 adet 10,50 TL'den, Birlik Tiryaki Siyah Çay 1000 GR 64,90 TL'den, Destan Toz Şeker 5 KG 103,90 TL'den, TK Anadolu Ayçiçek Yağı 1 litre 34,90 TL'den, Torku yarım yağlı süt 1 litre 15,90 TL'den, 1 kilogram Birlik Tam Yağlı Kültürlü Beyaz Peynir 69,90 TL'den satışta. Bu indirimli fiyatlar 30 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek.

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİ AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ!



