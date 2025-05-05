Duyana 'satılık mı, kiralık mı' dedirtti! 'Bu fiyatlara İstanbul'da 100 metrekare daire alınır' Yeni trend o ama ateş pahası

Güneş yavaş yavaş sıcak yüzünü gösterirken tatilciler de hazırlıklara şimdiden başladı. Tatil yerlerindeki konaklama ücretleri de araştırıldı. Fiyatların ortak noktası ise hepsinin ateş pahası olması oldu.

"AYLIK ORTALAMASI 350 BİN TL İLE 500 BİN TL ARASINDA DEĞİŞİYOR"

Show Haber'de yer alan habere göre; yaz ayları geldi, seyahat planları yapıldı, tatil rotası oluşturuldu ancak konaklama fiyatları cep yakıyor. Gayrimenkul danışmanı Arzum Pul "Antalya, İzmir, Bodrum gibi yerlerde lüks villalar aylık ortalaması 350 bin lira ile 500 bin lira arasında değişiyor" dedi.

"EN PAHALI İLÇE BODRUM"

Mikrofon uzatılan vatandaşlar bu rakamların çok pahalı olduğunu belirtirken Pul "En pahalı ilçe Bodrum. Haftalık 100 bin TL gibi..." ifadelerini kullandı.

Pul "Bodrum'u ele alırsak orada yıllık kiralama 4 milyonla 5 milyon arasında devam edebiliyor" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'DA BU FİYATLARA YENİ BİR DAİRE SATIN ALINABİLİR"

Pul devamında "Oysa ki İstanbul'da bu fiyatlara 100 metrekare yeni bir daire alınabilir, satın alınabilir" dedi. 'Bu ücretler normal ücretler mi?' diye sorulan Pul "Aslında normal değil" yanıtını verdi.

Otel tutmak, apartta kalmak adeta demode hale geldi. Çünkü yeni trend, lüks segment, müstakil evler oldu.

Bununla ilgili Pul "Geçen sene kış ortalarında otellerde çıkan yangınlardan dolayı korkuyorlar insanlar. Pandemiden sonra böyle bir alışkanlık geldi vatandaşımıza.Depremlerden dolayı da müstakil villalarda kendini güvende hissediyor" dedi.

Pul "Bodrum'da bir haftalık kiranın bedeli Balıkesir'de yarı yarıya düşebilir. Bu da vatandaşın bütçesine uygun olduğu için orada kiralama yapma şansı daha yüksek" şeklinde konuştu.