Düzce’de çeltik üretimine 50 tonluk tohum desteği

Düzce'de Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle yürütülen proje kapsamında, coğrafi işaret belgesine sahip Konuralp pirincinin üretimini artırmak amacıyla 82 çiftçiye yaklaşık 50 ton sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı. Kentte çeltik ekim alanlarının son yıllarda yaklaşık iki katına çıktığı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında üreticilere sertifikalı çeltik tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Coğrafi işaretli Konuralp pirincinin üretimini artırmak ve bu tarihi değeri gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen tohum dağıtım törenine kent protokolü ile çok sayıda üretici katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, projenin detaylarına ilişkin bilgi vererek, "Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülen 2026 yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde hayata geçirilen Düzce'de çeltik yetiştiriciliğinin artırılması ve coğrafi işaretli Konuralp pirincine katkı projesi kapsamında sertifikalı çeltik tohumu dağıtımı yapıyoruz. 82 çiftçiye yaklaşık 50 ton çeltik tohumu dağıtılacak. Bunun yüzde 46'sı Bakanlığımız tarafından destekleniyor" dedi.

"BU HİKAYENİN DAHA POPÜLER OLMASI İÇİN DESTEKLERE DEVAM EDİYORUZ"

Düzce İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, Konuralp pirincinin kent için önemli bir değer olduğunu belirterek, "Çeltik, Düzce'nin önemli ürünlerinden biri. 2019 yılında başlayan süreç kapsamında 2020'de kurutma tesisi, 2022'de ise işleme tesisi hayata geçirildi. Şehrimizde Konuralp pirincinin saray mutfağından günümüze uzanan hikayesine tanıklık ediyoruz. Bu hikayenin daha geniş kitlelere ulaşması ve ilimizin diğer şehirlerde tanınırlığının artması için desteklerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Düzce Milletvekili Ercan Öztürk de Konuralp pirincinin kentin tarihi miraslarından biri olduğuna dikkat çekerek, "Çok az sayıda çiftçimiz bu üretimi sürdürürken, İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Valiliğimizin destekleriyle bu önemli değer yeniden ekonomimize kazandırılıyor" ifadelerini kullandı.

"ÇELTİK EKİM ALANLARI İKİ KATINA YAKLAŞTI"

Düzce Valisi Mehmet Makas ise bereketli Düzce topraklarında üretim ve emeğin önemine vurgu yaptı. Bölgesel ölçekte unutulmaya yüz tutmuş çeltik üretiminin yeniden canlandırıldığını belirten Makas, "Belki bölgesel bazda unutulmaya yüz tutmuş çeltik ekiminin yeniden canlandırıldığı bir çalışmanın destek programındayız. Dekar bazında çeltik ekim alanlarının yaklaşık iki katına yaklaştığını görüyoruz. Bu da 24 yıllık serüvenin daha da ileriye taşınacağını ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine hızla ilerleyeceğini göstermektedir" dedi.

Konuşmaların ardından 82 çiftçiye sertifikalı çeltik tohumları teslim edildi. Program, katılımcılara coğrafi işaretli Konuralp pirincinden hazırlanan pilav ikram edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA