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Düzce'nin orman ürünleri ihracatı ilk yarıda 4 bin 135 tona ulaştı

Düzce'de 2026'nın ilk altı ayında 4 bin 135 ton orman ürünü ihraç edildi. Kentte ihracatı artırmaya yönelik çalışmalar sürerken aylık veriler de açıklandı.

Düzce'nin orman ürünleri ihracatı ilk yarıda 4 bin 135 tona ulaştı

Düzce'de orman ürünleri ihracatı yılın ilk altı ayında 4 bin 135 tona ulaştı. Orman varlığıyla öne çıkan kentte, ihracatın artırılmasına yönelik çalışmalar devam ederken, yılın ilk yarısına ilişkin ihracat verileri de açıklandı.

Kent yüzölçümünün yaklaşık yüzde 55'ini ormanlık alanların oluşturduğu Düzce'de, 2026'nın ocak-haziran döneminde toplam 4 bin 135 ton orman ürünü yurt dışına gönderildi.

AYLARA GÖRE İHRACAT MİKTARI

Açıklanan verilere göre, ocak ayında bin 239 ton, şubat ayında 670 ton, mart ayında 435,9 ton, nisan ayında bin 55,2 ton, mayıs ayında 659,1 ton ve haziran ayında 979,6 ton orman ürünü ihraç edildi.

Yetkililer, Düzce'nin sahip olduğu orman potansiyerini ihracata daha fazla kazandırmak amacıyla yürütülen çalışmaların sürdüğünü belirtiyor.

GEÇEN YIL 23 BİN 391 TON İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Öte yandan, Düzce'de 2025 yılı boyunca toplam 23 bin 391 ton orman ürünü ihracatı gerçekleştirilmişti. Açıklanan ilk yarı verileriyle birlikte, 2026 yılında ihracat performansının seyri de yakından takip ediliyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Düzce İhracat
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