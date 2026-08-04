Süt üretiminde maliyetler düştü, gözler market raflarına çevrildi

Çiğ süt üretiminde temmuz ayına ilişkin maliyet verileri açıklandı. Güncel yem fiyatları, enerji, işçilik, akaryakıt, bakım, sigorta ve devlet desteklerinin dikkate alındığı hesaplamaya göre, 1 litre sıcak çiğ sütün üretim maliyeti temmuz ayında 26,87 TL olarak belirlendi. Böylece üretim maliyeti, bir önceki aya göre 10 kuruş azaldı.

Maliyetlerde görülen bu sınırlı düşüşte en önemli pay yem fiyatlarındaki gerilemeye ait oldu. Özellikle kaba yem kalemlerinden kuru yonca otunun fiyatında yaşanan yüzde 6'lık düşüş, üretim maliyetinin aşağı yönlü hareket etmesinde belirleyici rol oynadı.

YEM FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ MALİYETLERİ ETKİLEDİ

Öte yandan reforme hayvan kesim fiyatlarının yüzde 3 gerilemesi, işletmelerin gelirlerinde kısmi azalışa yol açarak yem maliyetindeki avantajın bir bölümünü dengeledi. Elektrik, mazot, işçilik, soğutma giderleri, veterinerlik hizmetleri, sigorta ve hayvan yenileme maliyetleri de üretim hesabında dikkate alınan diğer önemli kalemler arasında yer aldı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, üretim maliyetlerindeki değişimde yem giderleri belirleyici olmaya devam ederken, enerji ve işletme harcamaları da toplam maliyet üzerinde önemli etkisini korudu.

DESTEK ÖDEMELERİ DE HESAPLAMAYA DAHİL EDİLDİ

Çiğ süt üretim maliyeti hesaplanırken devlet destekleri de dikkate alındı. Buna göre buzağı desteği 2025 yılında hayvan başına ortalama 2 bin 170 TL seviyesindeyken, 2026 yılında 3 bin 19 TL'ye yükseldi. Ortalama süt primi desteği ise litre başına 0,56 TL olarak hesaplamaya dahil edildi. Buna karşın TÜSEDAD verilerine göre üretim maliyetlerinde en belirleyici unsurlar yem, enerji ve işletme giderleri olmayı sürdürdü.

ÜRETİM HESABINDA ESAS ALINAN FİYATLAR PAYLAŞILDI

Model hesaplamasında kuru yonca için kilogram başına 11,30 TL, mısır silajı için 5,10 TL, arpa için 14 TL ve yüzde 21 proteinli süt yemi için kilogram başına 18,54 TL fiyatı esas alındı.

Enerji ve diğer gider kalemlerinde ise mazot litre fiyatı 65 TL, elektrik birim fiyatı 4 TL/kWh ve soğutma maliyeti litre başına 1,80 TL olarak hesaplamalarda kullanıldı.