DÜZELTME - "MTV'de 2019 yılı ilk taksit ödemesi için son 9 gün" başlıklı haberimizdeki "2019" ifadesi, "2020" olarak düzeltilmiştir. Haberimizi yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) birinci taksit ödemesi için tanınan süre 31 Ocak Cuma günü dolacak.
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, bu yıl uygulanacak MTV, ocak ve temmuz ayları olmak üzere iki taksitte ödenecek.
İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak Cuma günü sona erecek. MTV'nin ilk taksidi, Gelir İdaresi Başkanlığına ait www.gib.gov.tr internet sitesi, İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde ödenebiliyor.
İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV ödeme alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini giren mükellefler de MTV borçlarını görüntüleyip ödeme imkanına sahip bulunuyor.
Mükellefler, anlaşmalı bankaların kredi kartı, banka kartı ve banka hesabı aracılığıyla bu bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ile mobil bankacılık yoluyla, PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden MTV ödemesini gerçekleştirebiliyor.
MTV oranlarının, yüzde 22,58'lik yeniden değerleme oranında artırılması gerekirken, Cumhurbaşkanı kararı ile bu alanda 2020 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak belirlendi.
- "MTV artışı daha düşük gerçekleşti"
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih Öz, geçmiş yıllardan farklı olarak artış oranının yüzde 12 olarak belirlenmesi nedeniyle bu yıl MTV'de daha düşük artış olduğunu söyledi. Öz, "MTV ödemesinde son ödeme gününün geçirilmemesi önemli. Verginin ödenmemesi durumunda bu yıl için yüzde 1,6 gecikme zammı uygulanıyor." dedi.
MTV'de binek otomobiller için iki farklı tarife uygulandığını belirten Öz, şunları kaydetti:
"31 Aralık 2017'ye kadar kaydedilen araçlarda silindir hacmi ve yaşı, 1 Ocak 2018'den sonra kaydedilen araçlarda ise değeri dikkate alınıyor. Vergi tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından ilan edilen kasko sigortası değerlerinin yüzde 5'ini aşması halinde, araç bir alt dilimden vergilendiriliyor."
1 Ocak 2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları için bu yıl uygulanan motorlu taşıtlar vergisi tarifesi şu şekilde:
Motor silindir hacmi (santimetre küp)
Taşıt değeri (TL)
Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL)
1-3 yaş
4-6 yaş
7-11 yaş
12-15 yaş
16 ve yukarı yaş
1300 santimetre küp ve aşağısı
51.800'ü aşmayanlar
964
672
376
284
100
51.800'ü aşıp 90.800'ü aşmayanlar
1.059
739
413
313
110
90.800'ü aşanlar
1.156
806
451
341
120
1301-1600 santimetre küpe kadar
51.800'ü aşmayanlar
1.678
1.258
730
516
198
51.800'ü aşıp 90.800'ü aşmayanlar
1.846
1.384
803
566
217
90.800'ü aşanlar
2.014
1.510
875
618
237
1601-1800 santimetre küpe kadar
129.800'ü aşmayanlar
3.260
2.549
1.499
915
355
129.800'ü aşanlar
3.557
2.779
1.637
999
387
1801-2000 santimetre küpe kadar
129.800'ü aşmayanlar
5.136
3.955
2.325
1.384
545
129.800'ü aşanlar
5.603
4.316
2.536
1.510
594
2001-2500 santimetre küpe kadar
162.100'ü aşmayanlar
7.704
5.593
6.494
2.087
826
162.100'ü aşanlar
8.405
6.101
3.811
2.278
901
2501-3000 santimetre küpe kadar
324.400'ü aşmayanlar
10.741
9.345
5.838
3.140
1.152
324.400'ü aşanlar
11.719
10.194
6.369
3.426
1.257
3001-3500 santimetre küpe kadar
324.400'ü aşmayanlar
16.358
14.720
8.867
4.426
1.622
324.400'ü aşanlar
17.847
16.057
9.672
4.828
1.771
3501-4000 santimetre küpe kadar
519.200'ü aşmayanlar
25.720
22.210
13.080
5.838
2.325
519.200'ü aşanlar
28.060
24.228
14.271
6.369
2.536
4001 santimetre küp ve yukarısı
616.500'ü aşmayanlar
42.097
31.568
18.696
8.403
3.260
616.500'ü aşanlar
45.924
34.438
20.396
9.166
3.557
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