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  4. DÜZELTME - "MTV'de 2019 yılı ilk taksit ödemesi için son 9 gün" başlıklı haberimizdeki "2019" ifadesi, "2020" olarak düzeltilmiştir. Haberimizi yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

DÜZELTME - "MTV'de 2019 yılı ilk taksit ödemesi için son 9 gün" başlıklı haberimizdeki "2019" ifadesi, "2020" olarak düzeltilmiştir. Haberimizi yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.01.2020 13:20 | Son Güncelleme

MTV'de 2020 yılı ilk taksit ödemesi için son 9 gün - Ankara Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öz: - "MTV ödemesinde son günün geçirilmemesi önemli. Verginin ödenmemesi durumunda bu yıl için yüzde 1,6 gecikme zammı uygulanıyor"

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) birinci taksit ödemesi için tanınan süre 31 Ocak Cuma günü dolacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, bu yıl uygulanacak MTV, ocak ve temmuz ayları olmak üzere iki taksitte ödenecek.

İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak Cuma günü sona erecek. MTV'nin ilk taksidi, Gelir İdaresi Başkanlığına ait www.gib.gov.tr internet sitesi, İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde ödenebiliyor.

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV ödeme alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini giren mükellefler de MTV borçlarını görüntüleyip ödeme imkanına sahip bulunuyor.

Mükellefler, anlaşmalı bankaların kredi kartı, banka kartı ve banka hesabı aracılığıyla bu bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ile mobil bankacılık yoluyla, PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden MTV ödemesini gerçekleştirebiliyor.

MTV oranlarının, yüzde 22,58'lik yeniden değerleme oranında artırılması gerekirken, Cumhurbaşkanı kararı ile bu alanda 2020 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak belirlendi.

- "MTV artışı daha düşük gerçekleşti"

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih Öz, geçmiş yıllardan farklı olarak artış oranının yüzde 12 olarak belirlenmesi nedeniyle bu yıl MTV'de daha düşük artış olduğunu söyledi. Öz, "MTV ödemesinde son ödeme gününün geçirilmemesi önemli. Verginin ödenmemesi durumunda bu yıl için yüzde 1,6 gecikme zammı uygulanıyor." dedi.

MTV'de binek otomobiller için iki farklı tarife uygulandığını belirten Öz, şunları kaydetti:

"31 Aralık 2017'ye kadar kaydedilen araçlarda silindir hacmi ve yaşı, 1 Ocak 2018'den sonra kaydedilen araçlarda ise değeri dikkate alınıyor. Vergi tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından ilan edilen kasko sigortası değerlerinin yüzde 5'ini aşması halinde, araç bir alt dilimden vergilendiriliyor."

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları için bu yıl uygulanan motorlu taşıtlar vergisi tarifesi şu şekilde:

Motor silindir hacmi (santimetre küp)

Taşıt değeri (TL)

Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL)

1-3 yaş

4-6 yaş

7-11 yaş

12-15 yaş

16 ve yukarı yaş

1300 santimetre küp ve aşağısı

51.800'ü aşmayanlar

964

672

376

284

100

51.800'ü aşıp 90.800'ü aşmayanlar

1.059

739

413

313

110

90.800'ü aşanlar

1.156

806

451

341

120

1301-1600 santimetre küpe kadar

51.800'ü aşmayanlar

1.678

1.258

730

516

198

51.800'ü aşıp 90.800'ü aşmayanlar

1.846

1.384

803

566

217

90.800'ü aşanlar

2.014

1.510

875

618

237

1601-1800 santimetre küpe kadar

129.800'ü aşmayanlar

3.260

2.549

1.499

915

355

129.800'ü aşanlar

3.557

2.779

1.637

999

387

1801-2000 santimetre küpe kadar

129.800'ü aşmayanlar

5.136

3.955

2.325

1.384

545

129.800'ü aşanlar

5.603

4.316

2.536

1.510

594

2001-2500 santimetre küpe kadar

162.100'ü aşmayanlar

7.704

5.593

6.494

2.087

826

162.100'ü aşanlar

8.405

6.101

3.811

2.278

901

2501-3000 santimetre küpe kadar

324.400'ü aşmayanlar

10.741

9.345

5.838

3.140

1.152

324.400'ü aşanlar

11.719

10.194

6.369

3.426

1.257

3001-3500 santimetre küpe kadar

324.400'ü aşmayanlar

16.358

14.720

8.867

4.426

1.622

324.400'ü aşanlar

17.847

16.057

9.672

4.828

1.771

3501-4000 santimetre küpe kadar

519.200'ü aşmayanlar

25.720

22.210

13.080

5.838

2.325

519.200'ü aşanlar

28.060

24.228

14.271

6.369

2.536

4001 santimetre küp ve yukarısı

616.500'ü aşmayanlar

42.097

31.568

18.696

8.403

3.260

616.500'ü aşanlar

45.924

34.438

20.396

9.166

3.557

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2020 yılı ilk taksit, mtv, Semih Öz,

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