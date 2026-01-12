Düzenleme Meclis'ten geçmeden aidatlara zam geldi!

Aidat zamları için belirlenen üst sınır TBMM'ye sunuldu. Konut aidat zamlarına üst sınır getirecek düzenleme Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanmıştı. Düzenleme ile aidatlara en fazla yeniden değerleme oranı kadar zam yapılabilecek.

NTV'nin haberine göre; Daha fazla zam yapmak isteyen yönetimlerin, üç ay içinde toplantı yapıp kat maliklerinin onayını almaları gerekecek.

ÜST SINIRI AŞAN ZAMLAR YAPILDI

Düzenleme yapılacağını öğrenen site yöneticileri harekete geçti. Acil toplantılarla aidat ücretleri şimdiden belirlenmeye başladı.

ÜST SINIR NE KADAR?

Zam üst sınırı için belirlenen yeniden değerleme oranı 2026 yılı için yüzde 25,49 olarak açıklandı. Teklif yasalaştığında geriye doğru işlemeyecek. Ancak uzmanlara göre maliklerin itiraz hakkı bulunuyor. Yani düzenleme öncesi yapılan zamlara itiraz, fahiş zamları önleyebilir.

Gayrimenkul Hukukçusu Ali Güvenç Kiraz, fahiş zammın fırsatçılığa girdiğini belirtip "Yönetici kendi kafasına göre aidat belirleyemez. Bunu maliklere yansıtamaz." dedi.