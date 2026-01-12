FİNANS

Düzenleme Meclis'ten geçmeden aidatlara zam geldi!

Site aidatlarına üst sınır getirilen düzenleme Meclis'e sunuldu. Ancak düzenlemenin yasalaşmasından önce bazı site yönetimleri harekete geçerek, yüzde 55'e varan zam yaptı. Peki aidat zamlarına ilişkin düzenleme geriye dönük işleyecek mi? Vatandaşların fahiş zamlara itiraz hakkı var mı? İşte detaylar...

Cansu Akalp

Aidat zamları için belirlenen üst sınır TBMM'ye sunuldu. Konut aidat zamlarına üst sınır getirecek düzenleme Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanmıştı. Düzenleme ile aidatlara en fazla yeniden değerleme oranı kadar zam yapılabilecek.

NTV'nin haberine göre; Daha fazla zam yapmak isteyen yönetimlerin, üç ay içinde toplantı yapıp kat maliklerinin onayını almaları gerekecek.

ÜST SINIRI AŞAN ZAMLAR YAPILDI

Düzenleme yapılacağını öğrenen site yöneticileri harekete geçti. Acil toplantılarla aidat ücretleri şimdiden belirlenmeye başladı.

Düzenleme Meclis ten geçmeden aidatlara zam geldi! 1

ÜST SINIR NE KADAR?

Zam üst sınırı için belirlenen yeniden değerleme oranı 2026 yılı için yüzde 25,49 olarak açıklandı. Teklif yasalaştığında geriye doğru işlemeyecek. Ancak uzmanlara göre maliklerin itiraz hakkı bulunuyor. Yani düzenleme öncesi yapılan zamlara itiraz, fahiş zamları önleyebilir.

Gayrimenkul Hukukçusu Ali Güvenç Kiraz, fahiş zammın fırsatçılığa girdiğini belirtip "Yönetici kendi kafasına göre aidat belirleyemez. Bunu maliklere yansıtamaz." dedi.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
aidat site yönetim
