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Düzenleme sinyali verilmişti: Kartlı ödemeler rekor kırmaya devam ediyor

29.03.2024 15:06
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Milyonlarca kredi kartı kullanıcıları ilgilendiren düzenleme sinyali gündemdeyken kredi kartı harcamalarında yeni rekor geldi. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile 2023 yılında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 122 artarak 8 trilyon 241 milyar TL oldu.

Düzenleme sinyali verilmişti: Kartlı ödemeler rekor kırmaya devam ediyor

Kredi kartı harcamalarıyla ilgili düzenleme yapılacağı sinyalleri verilirken, kartlı harcamalarda yeni rekorlar kaydedilmeye devam ediyor. 2023 yılı itibarıyla Türkiye’de kredi kartı sayısı 117,7 milyon, banka kartı sayısı 189,5 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 90 milyon adet oldu. Aynı dönemde bir önceki yıla göre kredi kartı adedinde yüzde 18’lik, banka kartı adedinde yüzde 12’lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 26’lık artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 397 milyon adedi aşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış gösterdi.

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KARTLI ÖDEMELER YÜZDE 122 ARTTI

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2023 yılı verilerini paylaştı. Buna göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile 2023 yılında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 122 artarak 8 trilyon 241 milyar TL oldu.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yıla göre büyüme oranı yüzde 127, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 103 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 115 oldu.
Kartlı ödemelerin 6 trilyon 699 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 1 trilyon 399 milyar TL’sinde banka kartları, 142,6 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

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EN FAZLA KARTLI ÖDEME YILBAŞI ALIŞVERİŞLERİNDE YAPILDI

2023 yılında en fazla kartlı ödeme tutarı 48,8 milyar TL ile 29 Aralık’ta yılbaşı alışverişleri için gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl en fazla kartlı nakit çekim tutarı 19,1 milyar TL ile 17 Nisan’da Ramazan Bayramı öncesinde gerçekleşti. İnternetten en fazla kartlı ödeme 15,9 milyar TL ile Muhteşem Cuma olan 24 Kasım’da yapıldı. 30 Aralık’ta yılbaşı alışverişleri için 16,5 milyon kartla yapılan 33,5 milyon işlemle günlük temassız ödeme rekoru kırıldı. Yıl içinde en fazla kartlı ödeme tutarı gerçekleşen gün haftanın pazartesi günleri olurken, saat aralığı ise 15:00-16:00 oldu.
İnternetten ödemeler 2,36 trilyon lira oldu
İnternetten kartlı ödemeler, 2023’de yüzde 130 artarak 2 trilyon 365 milyar TL’ye yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 28’e ulaştı. Geçen yıl her 4 TL’nin ‘1TL’den fazlası’ internetten yapıldı.

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HER 4 ÖDEMENİN YAKLAŞIK 3’Ü TEMASSIZ GERÇEKLEŞTİ

Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi ise geçen yıla göre yüzde 41 artarak 9,36 milyar adet oldu. Kartlarla yapılan temassız ödeme tutarı geçen yıla göre yüzde 151 artarak 2 trilyon 269 milyar TL oldu. 2023 yılında mağaza içi yapılan kartlı ödemelerde her 4 ödemenin yaklaşık 3’ü temassız gerçekleşti.

2023 yılında kartlarla yapılan 8,24 trilyon TL ödemenin yüzde 37’lik kısmı mağaza içi temaslı ödeme yöntemiyle yapılırken yüzde 36’lık kısmı internetten veya posta/telefonla satış (mo/to) yöntemiyle, yüzde 27’si ise temassız ödeme yöntemiyle yapıldı.

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Toplam kartlı ödemelerin 3,03 trilyon TL’si mağaza içi temaslı ödeme yöntemi ile yapılırken, 2,94 trilyon TL’si internetten veya posta/telefonla satış (mo/to) yöntemiyle, 2,27 trilyon TL’si ise temassız ödeme yöntemiyle yapıldı. 2023 yılında en fazla kartlı ödeme tutarı 48,8 milyar TL ile 29 Aralık’ta yılbaşı alışverişleri için gerçekleşti.

(İHA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı düzenleme kart
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