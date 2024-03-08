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Düzenleme sinyali verilmişti: Kredi kartı harcamalarında yeni rekor!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
08.03.2024 11:32
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Milyonlarca kredi kartı kullanıcıları ilgilendiren düzenleme sinyali gündemdeyken kredi kartı harcamalarında yeni rekor geldi. Merkez Bankası, harcamaların haftalık bazda yüzde 15 arttığını duyurdu.

Düzenleme sinyali verilmişti: Kredi kartı harcamalarında yeni rekor!

Kredi kartı harcamalarıyla ilgili düzenleme yapılacağı sinyalleri verilirken, kartlı harcamalarda yeni rekorlar kaydedilmeye devam ediyor. Merkez Bankası verilerine göre, kredi kartı ve banka kartı harcamaları 1 Mart ile biten haftada, haftalık bazda yüzde 15 arttı. Kartlı harcamalar 262.2 milyar TL'ye çıkarak yeni rekor seviyesini gördü.

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Merkez Bankası'nın (TCMB) 1 Mart ile biten haftaya ilişkin verilerine göre, banka kartı ve kredi kartı işlemleri tutarı önceki haftaya göre yüzde 15 artışla 262.6 milyar TL oldu. Böylelikle kartlı harcamalarda yeni rekor kaydedildi. Bu dönemdeki artışa vergi ve BES ödemelerinin 9,6 milyar TL artış ile belirgin yukarı yönlü etkide bulunduğu izlendi.

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BAKAN ŞİMŞEK DÜZENLEME SİNYALİ VERMİŞTİ

Ekonomi yönetiminden peş peşe düzenleme işareti gelmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İç talebin yumuşadığını söyledim. Tabii Merkez Bankası'nın yapacağı birtakım çalışmalar var. Bunlar Finansal İstikrar Komitesi'nde bu konular gündeme geldi. Burada önemli olan bankaların kurallara uyması. Limit belirlerken, gerçekten gerçekçi beyan, belgeye dayalı olması. İkincisi bu limitlerin bütünlük arz etmesi. Yani her banka kendi kafasına göre bir limit belirlemesi şeklinde değil. O konulara çalışacağız. Ama yaptığımız, sonuçlandırdığımız bir çalışma yok. Önümüzdeki dönemde hiçbir sürpriz yapmadan, piyasaları bozmadan bu konuları çalışacağız. Uluslararası normlar, kurallar neyi gerektiriyorsa onu devreye sokacağız" demişti.

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Mehmet Şimşek kredi kartı rekor düzenleme harcama limitleri
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