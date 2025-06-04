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Düzenlemeler tartışma konusu olmuştu! AK Partili isim de isyan etti: 'Devlet, vatandaşına tuzak kurmaz'

Kurban Bayramı öncesinde trafikte denetimler artırıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 30 kilometrede bir radar olacağını duyurması tartışma konusu olmuştu. Düzenlemeye bir tepki de eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan geldi. Tayyar, "Düzenleme 'can kaybını önleme' ile amacıyla açıklanamaz." derken, 'Devlet vatandaşına tuzak kurmaz' ifadelerini kullandı.

Düzenlemeler tartışma konusu olmuştu! AK Partili isim de isyan etti: 'Devlet, vatandaşına tuzak kurmaz'
Ufuk Dağ

Kurban Bayramı yaklaşırken akıllara yine trafikte meydana gelen ve ocaklara ateş düşüren kazalar geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geçtiğimiz günlerde can kayıplarını önlemek için yeni tedbirler alındığını duyurmuştu. Kararlar içinde en çok tartışılanı ise 30 kilometrede bir uygulanacak radar uygulaması oldu.

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ŞAMİL TAYYAR'DAN TEPKİ

Düzenleme bazı sürücülerden destek görse de bazı sürücülerden de tepki geldi. Dikkat çeken bir tepki de AK Partili isimden geldi. Eski milletvekili Şamil Tayyar sosyal medya hesabından düzenlemeyi hedef alan açıklamalarda bulundu. Tayyar, uygulanacak kararların can kaybını önleme amacıyla açıklanamayacağını savundu ve 'Devlet vatandaşına tuzak kurmaz' dedi.

Tayyar'ın söz konusu açıklamasının tamamı şu şekilde;

Yeni bir toplumsal reaksiyon, öncelikli sorunlar listesini altüst etmeye aday gibi gözüküyor.

Yapay zekayla desteklenen ve her güzergaha belirli aralıklarla yerleştirilen radarlar, köy yollarındaki traktörlere varan abartılı kuşatmalar, trafik kontrolünden ziyade tahsilat seferberliğini çağrıştırıyor.

Toplumsal öfke her geçen gün katlanıyor.

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"CAN KAYBINI ÖNLEMEYLE AÇIKLANAMAZ"

Zira, 3’er şeritli duble yollara 50 km hız sınırı koyup 30 km arayla radar yerleştirilmesi, çevre yollarının, otoyolların radar tarlasına dönüştürülmesi ve köy yollarına kadar girilmesi ‘can kaybını önleme’ amacıyla açıklanamaz.

Trafiğin yoğunluktan durma noktasına geldiği ana arterlerdeki radar yoğunluğu da öyle.

Trafikte denetim kuşkusuz çok önemlidir.

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"DEVLET VATANDAŞA TUZAK KURMAZ"

Cezada temel amaç, ‘önleyici’ nitelikte olmalı, ‘nasıl ceza yazarım’ kurnazlığıyla değil. Devlet, vatandaşına tuzak kurmaz.

Hissenet
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