Düzenli geliri olmayana devletten 736 TL'lik destek! İşte şartları

Halk arasında "65 yaş aylığı" olarak bilinen yaşlı aylığı, düzenli geliri olmayan, çalışmayan ve sosyal güvenceden yoksun yurttaşları korumak adına başlatılan hizmetlerden sadece bir tanesi. Ne yazık ki sahte beyanlarla alınmaya çalışılan bu aylıkla ilgili pek çok spekülasyon var. Kanuna göre yaşlı aylığına hak kazanmanın temel şartı, adayın kendisi ve eşi dikkate alınarak belirlenen aylık gelir miktarını geçmemek. Bu aylığı almak için kişi başına düşen aylık gelirinizin net asgari ücretin 1/3’ünden (2021 yılı için 852.53 TL) az olması gerekiyor. Yanlış gelir beyanı ya da sahte belge sunma gibi durumlarda aylık kesiliyor. Enflasyon farkı gözetilerek her sene zam yapılan aylık, 2020 yılı itibariyle her ay ödenmeye başlandı. Sizin için yaşlı aylığının başvuru koşullarını inceledik.

65 YAŞ AYLIĞINI ALABİLMEK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

65 yaş üzeri bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında bir sosyal güvenceden yoksun olmak (4A, 4B, 4C)

Dul, yetim maaşı vb. aylıklar almamak

SGK'ye adınıza kısa ya da uzun sigorta kollarına dair prim ödemesi yapılmaması

Çalışmamak

Düzenli gelirden yoksun olmak (nafaka vb.)

Hanede kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması (2021 için asgari sınır 852.53 TL)

Eğer kaymakamlıklardan ve kaymakamlıklara bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından muhtaç belgesi alabiliyorsanız, daha avantajlı hale gelirsiniz.

65 YAŞ AYLIĞINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvuru için ikametgah adresinizin bulunduğu kaymakamlıklara bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na gitmelisiniz. Eğer imkanınız yoksa sizin adınıza vasi ya da vekiliniz de başvuru yapabilir. Başvuru sırasında aylığı alacak kişinin T.C. kimlik kartının ya da kimlik numarasını içeren herhangi bir belgenin bulunması yeterlidir. Vasiler veya vekiller başvuruyorsa onlar da mutlaka belgelerini yanında bulundurmalıdır. Formda verdiğiniz bilgilerin doğruluğu tespit edildikten sonra aylık hemen bağlanıyor. Yeni düzenleme kapsamında artık sadece adayın ve eşinin gelir düzeyi dikkate alınıyor.

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR?

Yaşlı aylığı 01.01.2021 ve 30.06.2021 dönemi için 763.67 TL olarak belirlendi. Enflasyona göre daha sonra bu miktarın değişmesi bekleniyor.



