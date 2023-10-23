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DXY Endeksi: Sağlıklı toplum ve daha az boş mesai

23.10.2023 09:39 | Son Güncelleme:
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Bu yılın Eylül ayına kadar 1400'den fazla yönetici görevlerini terk etti. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse yüzde 50 daha fazla ve 2000 yılından itibaren izlenmeye başlandığından bu yana görülen en yüksek rakam." Fortune bu istatistikleri yorumlarken, "Pandemi sırasında işçilerin bir dizi stres faktörü ve belirsizlikle karşılaşmasıyla tükenme arttığıyla ilgili birçok şey yazıldı. Bu yorgunluk hissi, şimdi belki de yöneticileri de sarmış olabilir" diyor.

DXY Endeksi: Sağlıklı toplum ve daha az boş mesai

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan "Çeşitli Ülkelerde Çalışma, Dinlenme ve Kısaltılmış Çalışma Süresi" başlıklı rapor, dünya genelinde ve Türkiye'de çalışma sürelerini ele almaktadır. Rapor, çalışma saatlerinin tarih içinde nasıl değiştiğini, ulusal ve uluslararası düzenlemelerin bu konuda nasıl etkili olduğunu inceliyor.

Rapora göre, Türkiye'de genel olarak çalışma süresi haftada 45 saat olarak belirlenmiştir ve yıllık izin süreleri hizmet süresine bağlı olarak farklılık gösterir. Devlet memurları için haftalık çalışma süresi ise genellikle 40 saattir.

Raporda Fransa'da yasal haftalık çalışma süresinin 35 saat olduğu, Almanya'da günlük çalışma süresinin 8 saati aşmaması gerektiği, Belçika'da günlük çalışma süresinin 8 saat ve haftalık çalışma süresinin 38 saat olduğu belirtiliyor. İngiltere'de ise yasal çalışma süresinin fazla mesai dahil haftalık 48 saati aşmaması gerektiği vurgulanmaktadır.

https://www.tradingview.com/x/Q7lVFjEZ/
Grafik TradingView’den

Amerikan Dolar Endeksi mevcut durumda 106.136 seviyesinden RSI 55 seviyesinden devam etmektedir.

105 desteği ile 107.3 direnci arasında bir yatay çizgi oluşmuş bulunmaktadır.

27 Eylül’den itibaren güçlü olmayan bir ilerleyişte Ekim ayında da yukarı yönlü bir kırılım görünmemektedir.

Fibonacci ve RSI yukarı yönde bir sıçrayış olması için art arda 4 mumum doji olmadan ilerlemesi gerekmektedir.

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Son olarak, raporda ayrıca çalışma sürelerinin kısalmasının iş yerlerinde hastalık ve kaza riskini azaltabileceği, işçi devamsızlıklarını engelleyebileceği ve üretkenliği artırabileceği ifade edilmektedir. Ancak, çalışma saatlerinin kısaltılmasının maliyetlerin artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açabileceği ve bu durumun ekonomik etkileri olabileceği de belirtiliyor. 3 milyona yakın memurun iş yerinde verimli zaman geçirmesi sağlıklı toplum ve daha az trafiğe de olanak sağlayabilir. İş yerinde yaşanan çarpık / yasak ilişkileri de engelleyebilir. İnsanlar aileleriyle daha çok zaman geçirerek sağlıklı bireylerle üretkenlik kazanabilir.

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