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DYK kurs ücretleri ödenecek mi? 2020 DYK başvuru şartları nedir? DYK nedir? DYK kurs parası ne zaman yatar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.09.2020 09:59 | Son Güncelleme

MEB tarafından öğrencilerin eğitime destek vermek amacıyla DYK kursları başladı. DYK başvurusu yapmak isteyen öğrenciler ve öğretmeler bu yıl EBA e-kurs üzerinden başvurularını yaptı. MEB'in son dakika DYK kararı alması ile öğrenci başvuru tarihleri yeniden güncellendi. Peki ek ders ücretleri nasıl artar? DYK ve ek ders ücreti ne zaman yatar? İşte Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile ilgili güncel bilgiler…

DYK kurs ücretleri ödenecek mi? 2020 DYK başvuru şartları nedir? DYK nedir? DYK kurs parası ne zaman yatar?

MEB'in verdiği Destekleme ve Yetiştirme Kursları araştırılmaya devam ediyor. MEB destek kurslarının başvurularını 4 Eylül tarihinde bitirmesinin ardından, yüz yüze eğitime 12. sınıf ve 8. sınıflarla başladı. Şimdilik diğer sınıflara EBA üzerinden uzaktan eğitim veriliyor. Bu arada kurslara katılan öğretmenler DYK kurs ücretleri ödenecek mi araştırıyor. Buna göre; DYK ücretleri ne zaman yatar? İşte DYK ve ek ders ücretleriyle ilgili merak edilen detaylar..

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Devlet ve özel okullarında 8. ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek." demişti. Bu nedenle 8. ve 12. sınıflar hariç yüz yüze Destekleme ve Yetiştirme Kursu verilmiyor. Online olarak gerçekleştirilen derslerde öğrenciler daha verimli olabilmek için eğitim alıyor.

DYK DERS TERCİHLERİ TARİHİ

MEB'in son dakika açıklaması ile DYK başvuru ve ders tarihleri yeniden güncellemişti. DYK ders tercih tarihleri ne zaman merak ediliyordu. Öğrencilerin yapacağı DYK için başvuru ve ders tercih işlemleri 26 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında alındı.

DYK ÜCRETLERİ ÖDENECEK Mİ?

DYK ücretlerinin ödenme tarihi araştırılıyor. Uzaktan eğitimle veya yüz yüze yapılan 2020 DYK'ların ücretleri bir sonraki ayın ilk haftası yatacak.

DYK ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATAR?

DYK parası ne zaman yatar araştırılıyor. DYK ücretleri her ayın 1'i ve 7'si arasında hesaba yatacaktır. Bu ücretin içine ek dersler de dahil olacaktır. DYK ek ders ücretleri memur maaşına bağlı olarak değişerek dönem dönem zamlanmaktadır.

DYK EK DERS ÜCRETİ NASIL ARTAR?

DYK ek ders ücreti kişinin akademik kariyeri ve statüsüne göre yansımaktadır. DYK ek ders ücretleri değişir mi merak edenler için bu bilgiyi paylaşalım. DYK ek ders ücretinin artmasının bir diğer faktörü ise ek ders ücretinin gerçekleştirildiği zaman dilimidir. Örneğin, hafta içi ve hafta sonu ek ders ücretinin fiyatı değişirken, gece ve gündüz ek ders parası değişmektedir.

DYK EK DERS ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

DYK ek ders ücretini hesaplarken, gece için 150 katsayısı, gündüz için 140 katsayısı uygulanır. Peki nöbet görevi ek ders ücretine girer mi? Son dönemlerde nöbet görevi de ek ders ücretine eklenmiştir. Bakanlık, Temmuz geçtiğimiz ayında maaş kalemlerini, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dahil toplamda %5,75 oranında artırdı.

EK DERS ÜCRETLERİ NE KADAR?

Ek ders ücretlerinin ne kadar olduğu merak ediliyordu. Bakanlık, Temmuz geçtiğimiz ayında maaş kalemlerini, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dahil toplamda %5,75 oranında artırdı. İşte 2020 güncel ek ders ücretleri...

2020 Temmuz ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri

Gündüz ek ders ücreti: 18,22 TL

Gece ek ders ücreti: 19,51 TL

Özel eğitim ek ders ücreti: 22,77 TL

Takviye kursu ek ders ücreti: 36,43 TL

Sözleşmeli Öğretmen: 15,64 TL

DYK KURSLARI HANGİ DERSLERDEN VERİLİYOR?

DYK kurslarının hangi derslerden verildiği araştırılıyor. İşte DYK kurs derslerinin listesi; Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Biyoloji, Fen Bilimleri, Tarih, Matematik, Fizik, Kimya, Coğrafya, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji ve Mantık dersleri ile sınırlı olacak.

2020 DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI TAKVİMİ (GÜNCELLENEN TARİHLER)

2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları iş takvimi araştırılıyordu. İşte DYK 2020 - 2021 takvimi!

1- 18-20 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması.

2- 21-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında, öğretmen başvurularının alınması ve ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması.

3- 2 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında, öğrenci başvurularının alınması.

4- 7 Eylül 2020 tarihinde, kurs sınıflarının oluşturulması ve derslerin başlaması.

5- 6 Haziran 2021 tarihinde, kursların tamamlanması.

DYK E kurs öğretmen başvuru sayfası üzerinden kabul edilen taleplerde Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az; bir kursun sınıf mevcudunun ise 20'den fazla olmaması gerekiyor.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINA KİMLER KATILABİLİR?

Destekleme ve yetiştirme kurslarına katılmak isteyen binlerce kişi, 2020 DYK başvurusu nasıl yapılır araştırmaya başladı. İşte öncelikli olarak DYK kurslarına kimler katılabilir listesi!

Örgün ve yaygın orta öğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler (Lise)

Gelen ilköğretim programı uygulanan özel eğitim orta okulu öğrencileri (Görme Engelli, İşitme Engelli, Ortopedik, Hafif Düzey Zihinsel Engelli)

İmam Hatip orta okulu öğrencileri

Mesleki ve teknik orta öğretim programı uygulanan özel eğitim meslek Liselerinden mezun olanlar

Örgün ya da yaygın orta öğretim kurumlarından mezun olanlar

Mesleki ve Teknik orta öğretim programı uygulanan özel eğitim meslek lisesi öğrencileri

Açık Öğretim (Örgün ya da yaygın) orta okul öğrencileri

DYK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

DYK başvurusu nasıl yapılır araştırılıyor. Okula hala devam eden örgün öğretim öğrencilerinin EBA şifrelerini okullarından ya da kurumlarından alarak, e-kurs modülü ile tercih yapmaları gerekir. Açıköğretim örgün öğretim öğrencileri başvurularını örgün eğitim kurs merkezlerine yapabilecekler. Kursiyerler is DYK başvuru için halk eğitim merkezlerine ve müdürlüklerine başvuruda bulunabilecek. AÖF öğrencileri ve kursiyerler başvuru sırasında diploma ya da sınaıf düzeyini belirtmelidir. Bu şekilde DYK kurs başvurusu alınabilir.


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