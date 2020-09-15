DYK kurs ücretleri ödenecek mi? 2020 DYK başvuru şartları nedir? DYK nedir? DYK kurs parası ne zaman yatar?

MEB'in verdiği Destekleme ve Yetiştirme Kursları araştırılmaya devam ediyor. MEB destek kurslarının başvurularını 4 Eylül tarihinde bitirmesinin ardından, yüz yüze eğitime 12. sınıf ve 8. sınıflarla başladı. Şimdilik diğer sınıflara EBA üzerinden uzaktan eğitim veriliyor. Bu arada kurslara katılan öğretmenler DYK kurs ücretleri ödenecek mi araştırıyor. Buna göre; DYK ücretleri ne zaman yatar? İşte DYK ve ek ders ücretleriyle ilgili merak edilen detaylar..

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Devlet ve özel okullarında 8. ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek." demişti. Bu nedenle 8. ve 12. sınıflar hariç yüz yüze Destekleme ve Yetiştirme Kursu verilmiyor. Online olarak gerçekleştirilen derslerde öğrenciler daha verimli olabilmek için eğitim alıyor.

DYK DERS TERCİHLERİ TARİHİ

MEB'in son dakika açıklaması ile DYK başvuru ve ders tarihleri yeniden güncellemişti. DYK ders tercih tarihleri ne zaman merak ediliyordu. Öğrencilerin yapacağı DYK için başvuru ve ders tercih işlemleri 26 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında alındı.