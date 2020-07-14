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E-Bordro nasıl alınır? 2020 Temmuz ayı maaş bordrosu açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.07.2020 15:21 | Son Güncelleme

Beklenen 2020 ikinci maaş zammı 15 Temmuz'da ödenecek. Kamuda çalışanlar Temmuz bordroları için beklerken, e-bordro sorgulama işlemini nasıl ve nereden yapacaklarını araştırıyor. Çalışanların çalışma yaşamı boyunca peryodik olarak düzenlenen bordrolar, e-Devlet üzerinden paylaşılıyor. Peki e-bordro nasıl alınır? İşte tüm detaylar...

E-Bordro nasıl alınır? 2020 Temmuz ayı maaş bordrosu açıklandı

Çalışanlar maaşlarını e-bordro üzerinden kontrol ediyor. İş Kanunu'na göre düzenlenen bordrolar, bir çalışanın çalışma yaşamı boyunca aldığı ücretleri, bu ücretlerden yapılan kesintileri ve ek ödemeleri gösteriyor. Bu ay 2020'nin ikinci maaş zammı ödemelerinden dolayı e-bordro sorgulama işlemleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki e-bordro nasıl alınır? İşte e-Devlet'ten e-bordro almanın detayları...

E-Bordro nasıl alınır?

Her ay düzenlenen bordrolar, e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılıyor. Gelir ve bu gelire ek ödemeler ile kesintileri öğrenmek isteyenler e-Devlet portalı üzerinden e-bordro işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Öncelikle e-Devlet hizmetinden yararlanabilmek için bir şifrenizin olması gerekiyor. Bu şifreyi de PTT şubelerinden ya da mobil bankacılık, e-imza seçeneklerinden edinmek mümkün. e-Devlet'te Hazine ve Maliye Bakanlığı hizmetleri arasında yer alan "Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti" seçeneğini kullanarak kolayca istediğiniz dönemin e-bordrosunu inceleyebilirsiniz.

E-Bordro (bordro) nedir?

Bordro, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 37. maddesinde; “İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır. Bu pusulada ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarının ve vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi gerekir. Bu işlemler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.” şeklinde tanımlanmaktadır.

Basit tanımı bordro işveren tarafından işçiye yapılan ödemeyi, tüm vergi ve kesintileriyle birlikte gösteren belgedir. Periyodik olarak düzenlenen bordro, işverenin işçiye olan borcunu ödeyip ödemediğine dair bir kanıttır. Bu nedenle hem işveren hem de işçi için oldukça önemli bir evraktır.

Düzenlenen bordrolarda; işçinin adı-soyadı, ödeme günü ve dönemi, asıl ücrete ek tutarlar, yapılan kesintiler ve işveren imzası gibi bilgiler yer almak zorundadır. Bu zorunluluk kanunen düzenlenmiştir.

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