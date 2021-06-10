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e-Devlet 3000 TL hibe desteği yattı mı: öğren! 5000 TL esnaf hibe desteği sonucu öğrenme

10.06.2021 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esnaflara yapılacak 3 bin ve 5 bin TL yardım parasının ne zaman ödeneceği geçtiğimiz gün Bakan Muş tarafından açıklığa kavuştu. Başvurular 25 Mayıs'tan itibaren alınmaya başlamıştı. Tek sefer olarak yapılan yardım ödemeleri başvurusunun son tarihi ise 23 Haziran. E-Devlet 3000 TL hibe desteği yattı mı: öğren! 5000 TL esnaf hibe desteği sonucu öğrenme

e-Devlet 3000 TL hibe desteği yattı mı: öğren! 5000 TL esnaf hibe desteği sonucu öğrenme

Esnafların uzun süredir merak edip araştırdığı konulardan birisi de destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı sorusuydu. Başvurularını yapan esnafların gözü konuya ilişkin gelecek açıklamalara çevrilmişti. Geçtiğimiz gün Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnaflara sağlanacak 3 bin ve 5 bin TL kredinin bugünden itibaren (10 Haziran 2021) hesaplara yatacağını söyledi. e-Devlet 3000 TL hibe desteği yattı mı: öğren! 5000 TL esnaf hibe desteği sonucu öğrenme

3000 VE 5000 TL ESNAF HİBE DESTEĞİ SONUCU ÖĞRENME

Esnafa hibe desteği başvuruları 25 Mayıs'ta başlamıştı. Hibe desteği için ödemeler bugün (10 Haziran 2021) başlanacağı Bakan Muş tarafından açıklandı. Ödemelerde başvuru sırasının dikkate alınacağı aktarıldı. Esnafların banka hesaplarına bugünden itibaren ödemeler yapılacak.

e-Devlet 3000 TL hibe desteği yattı mı: öğren! 5000 TL esnaf hibe desteği sonucu öğrenme

5 BİN TL DESTEK ALACAK İŞLETMELER

5 bin TL destekten faydalanacak esnaflar şu şekildedir: kahvehane,hamamlar, kantinler, kafe, kırtasiyeler,çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, öğrenci yurtları, internet kafeler, lunaparklar, düğün salonları.

3 BİN TL DESTEK ALACAK İŞLETMELER

3 bin TL destekten faydalanacak esnaflar şu şekildedir: bakım, onarım, kaporta işleriyle uğraşanlar, zücaciyeciler, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, oto yıkamacıları, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar,taksici, çilingirler, bakırcılar,müzisyenler,tamirat, kalaycılar, kuru temizlemeciler, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, kurs işletmecileri,terziler, berberler, minibüsçü, otobüsçüler ve pazarcılar.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvuru sırasında sistemde yoğunluktan dolayı herhangi bir aksilik olmaması için başvurular vatandaşların T.C. kimlik numaralarına göre belirtilen günlerde kabul edilecek.

TC kimlik numarasının son hanesi sıfır olan vatandaşlar 25 Mayıs Salı,
2 olanlar 26 Mayıs Çarşamba,
4 olanlar 27 Mayıs Perşembe,
6 olanlar 28 Mayıs Cuma,
8 olanlar 29 Mayıs Cumartesi başvuru yapacak.

23 Haziran 23.59'a kadar başvurular açık olacak. Başvuru yapmak için aşağıdaki linke tıklayınız...

https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-hibe-destegi-basvurusu

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Muş
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