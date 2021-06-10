Esnafların uzun süredir merak edip araştırdığı konulardan birisi de destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı sorusuydu. Başvurularını yapan esnafların gözü konuya ilişkin gelecek açıklamalara çevrilmişti. Geçtiğimiz gün Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnaflara sağlanacak 3 bin ve 5 bin TL kredinin bugünden itibaren (10 Haziran 2021) hesaplara yatacağını söyledi. e-Devlet 3000 TL hibe desteği yattı mı: öğren! 5000 TL esnaf hibe desteği sonucu öğrenme

3000 VE 5000 TL ESNAF HİBE DESTEĞİ SONUCU ÖĞRENME

Esnafa hibe desteği başvuruları 25 Mayıs'ta başlamıştı. Hibe desteği için ödemeler bugün (10 Haziran 2021) başlanacağı Bakan Muş tarafından açıklandı. Ödemelerde başvuru sırasının dikkate alınacağı aktarıldı. Esnafların banka hesaplarına bugünden itibaren ödemeler yapılacak.

5 BİN TL DESTEK ALACAK İŞLETMELER

5 bin TL destekten faydalanacak esnaflar şu şekildedir: kahvehane,hamamlar, kantinler, kafe, kırtasiyeler,çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, öğrenci yurtları, internet kafeler, lunaparklar, düğün salonları.

3 BİN TL DESTEK ALACAK İŞLETMELER

3 bin TL destekten faydalanacak esnaflar şu şekildedir: bakım, onarım, kaporta işleriyle uğraşanlar, zücaciyeciler, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, oto yıkamacıları, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar,taksici, çilingirler, bakırcılar,müzisyenler,tamirat, kalaycılar, kuru temizlemeciler, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, kurs işletmecileri,terziler, berberler, minibüsçü, otobüsçüler ve pazarcılar.