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E devlet çalışma izin belgesi nasıl alınır? E-başvuru çalışma izin belgesi ekranı

29.04.2021 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacak. Bu akşam itibari ile başlayan sokağa çıkma yasağının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede belirli meslek grubu çalışanları tam kapanma kararından muaf olacak. Sokağa çıkmak için ise izin belgesi çıkarmak zorunlu hale getirildi. Peki, e-Devlet çalışma izni belgesi nasıl çıkartılır? İşte, ayrıntılar...

E devlet çalışma izin belgesi nasıl alınır? E-başvuru çalışma izin belgesi ekranı

17 günlük tam kapanma uygulaması bu akşam itibari ile başladı. Çalışanların muaf olduğu tam kapanma kısıtlamasında, işe gidip gelecek olan vatandaşların e-Devlet üzerinden çalışma izni belgesi alması zorunlu hale getirildi. Peki, çalışma izin belgesi nasıl alınır? E-Devlet muafiyet belgesi nasıl çıkartılır? İşte, detaylar...

E-DEVLET ÇALIŞMA İZNİ BELGESİ NASIL ALINIR?

17 günlük kapanmada zorunlu hale getirilen çalışma izni belgesi e-Devlet sistemi www.turkiye.gov.tr adresinden alınabiliyor. e-Devlet sistemine girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına tıklanarak çalışma izni belgesine ulaşılabiliyor.

E-DEVLET ÇALIŞMA İZNİ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:
"Çalışılan kurumlar size bir görevli kağıdı verecek. Bu görevli kağıdında ad, soyad ve kurumun ‘Bu benim şu SGK kaydıyla çalışanımdır. Bunun suistimalinden ben de sorumluyum’ diye bir kağıt imzalayacak. Yani hem e-Devlet üzerinden bunu çok rahat bir şekilde vereceğiz, kimseden yazı alınmasına gerek kalmayacak. Eğer alınamıyorsa da iş yerinden bir belge alınabilecek. Hem klasik hem modern metodumuz var."

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e-devlet sokağa çıkma yasağı İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu İçişleri Bakanı tam kapanma
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