E-devlet'den 1000 TL Pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

Koronavirüs salgının ekonomik olarak yarattığı sıkıntılara karşı yapılan 1000 TL’lik Pandemi Sosyal Destek’inde 3. faza geçildi. İhtiyaç sahibi vatandaşlar 1000 liralık yardım için e-Devlet üzerinden başvuru yapmaya başladılar. Peki 1000 TL Pandemi Sosyal Destek başvurusu nasıl yapılır? 1000 TL’lik destek için başvuru şartları nelerdir?

1000 TL PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e-Devlet üzerinden yapılacak destek başvurularında vatandaşların T.C. kimlik numarası dikkate alınacak. Bu kapsamda T.C. kimlik numarasının son hanesi “0” olanlar pazartesi, “2” olanlar salı, “4” olanlar çarşamba, “6” olanlar perşembe ve “8” olanlar cuma günü başvuruda bulunacak.

E-Devlet üzerinden başvuru için tıklayınız

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Faz sosyal yardımdan, daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Bu kez, sosyal yardım havuzunda yer almayan ancak koronavirüs nedeniyle zor duruma düşen, işyeri kapanan, işten çıkarılan kişiler hedefleniyor.

Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 4/C maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık alanlar (emekliler) ile İŞKUR’un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden faydalananların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

Bu kıstasların dışında olan tüm haneler destek için başvurubilecek.



