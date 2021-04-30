e-Devlet e-Başvuru görev belgesi nasıl alınır? Görev belgesi sayfasına neden girilmiyor?

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan firmalardaki personelin görev belgesini yanında taşıması ve denetimlerde ibraz etmesi gerekiyor. Bunun dışında cenaze izni için elektronik ortamda "Ölüm Belgesi" yüklenmesi zorunlu değildir. Bilginin doğruluğu, bakanlıklar arası sistem üzerinden teyit edilebiliyor. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi şöyle: "29 Nisan’dan itibaren muafiyetler kapsamında bulunan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişilerin, e-devlet’te bulunan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminden “görev belgesi” başvurusunda bulunabilecek. Görev belgesine başvuruda bulunanların sosyal güvenlik numarasına göre çalıştığı işyeri sicil numarası belirlenecek ve iş yerinin faaliyet alanına göre muafiyet kapsamında olup olmadığına bakılacak. İlgili Bakanlıklarla sağlanan entegrasyonlar vesilesiyle anlık ve otomatik bir şekilde yapılacak bu sorgulamaların ardından bildirimle aranan koşullar arasında uyumluluğun tespiti durumunda sistemden otomatik bir şekilde görev belgesi verilecek. Başvuran çalışana dair kimlik bilgilerinin dışında sokağa çıkma kısıtlaması esnasında hangi amaçla işyerinde olması gerektiği, işyeri ve ikamet adresi, çalışma süresi/zaman dilimi, varsa kullanacağı servis veya araç plaka bilgisinin de bulunacağı görev belgesinin çıktısı başvuran kişi tarafından alınarak işyeri/firma yetkilisine imzalatılacak.

BAŞVURULAR BU LİNKTEN YAPILABİLECEK Başvuracakların e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek sorunlar, erişim hatası, sistemsel yoğunluk gibi geçici durumlar sebebiyle zamanında görev belgesi alınamaması hâlinde bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak şartıyla görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak üzere düzenlenebilecek. ZAMAN VE GÜZERGAH SINIRI e-başvuru sitemi üzerinden ya da zorunlu durumlarda manuel olarak düzenlenen görev belgeleri kapsamında; İşyeri/firma yetkilisi, imza altına aldığı belgede belirtilen kişinin yetkilisi olduğu işyerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla işyerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan, Hakkında görev belgesi düzenlenen kişi ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı davranmaktan, sorumlu olacak. KONTROLLERDE İBRAZ EDİLECEK Düzenlenen görev belgesi, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan personelin yanında bulundurulacak ve yapılacak kontrollerde denetim ekiplerine ibraz edilecek.

e-başvuru sistemi üzerinden üretilen görev belgeleri eş zamanlı olarak kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek olup, kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetleri sırasında, geçerli görev belgesi olmayan/ibraz edemeyen veya görev belgesinde belirtilen muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile denetim sırasındaki durumu uyumlu olmayan kişiler ile eksik/yanlış bilgi veren işyeri yetkilileri hakkında adli ve idari işlem uygulanacak. Bu noktada esnaf, sanayi ve/veya ticaret ile ziraat odaları başta olmak üzere ilgili meslek odaları tarafından gerekli rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilecek ve faaliyet alanlarındaki işyerlerinin/firmaların bilgilendirilmeleri ve kurallara uymaya teşvik edilecek. Tam kapanma dönemi içerisinde asgari personel ile hizmet sunacak kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde görev yapacak kamu personeli için de yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan Ek-2’de örneği verilen “Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi” düzenlenecek ve bu kapsamdaki kamu personeli, görevli olduğu zaman dilimi içerisinde ikameti ile işyeri arasındaki güzergahla sınırlı olacak şekilde muafiyete tabi olacak.