FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. e-Devlet e-Başvuru görev belgesi nasıl alınır? Görev belgesi sayfasına neden girilmiyor?

e-Devlet e-Başvuru görev belgesi nasıl alınır? Görev belgesi sayfasına neden girilmiyor?

30.04.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen "Görev Belgesi Düzenleme" konulu genelgede, muafiyet kapsamındaki fabrika/imalathane, iş yeri çalışanları, bakanlığın e-Başvuru sistemi üzerinden "görev belgesi" başvurusunda bulunabileceği vurgulandı. Öte yandan görev belgesi almak isteyenler, sistemdeki yoğunluktan dolayı erişim problemi yaşanabiliyor…

e-Devlet e-Başvuru görev belgesi nasıl alınır? Görev belgesi sayfasına neden girilmiyor?

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan firmalardaki personelin görev belgesini yanında taşıması ve denetimlerde ibraz etmesi gerekiyor. Bunun dışında cenaze izni için elektronik ortamda "Ölüm Belgesi" yüklenmesi zorunlu değildir. Bilginin doğruluğu, bakanlıklar arası sistem üzerinden teyit edilebiliyor.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi şöyle:

"29 Nisan’dan itibaren muafiyetler kapsamında bulunan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişilerin, e-devlet’te bulunan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminden “görev belgesi” başvurusunda bulunabilecek. Görev belgesine başvuruda bulunanların sosyal güvenlik numarasına göre çalıştığı işyeri sicil numarası belirlenecek ve iş yerinin faaliyet alanına göre muafiyet kapsamında olup olmadığına bakılacak.

İlgili Bakanlıklarla sağlanan entegrasyonlar vesilesiyle anlık ve otomatik bir şekilde yapılacak bu sorgulamaların ardından bildirimle aranan koşullar arasında uyumluluğun tespiti durumunda sistemden otomatik bir şekilde görev belgesi verilecek.

Başvuran çalışana dair kimlik bilgilerinin dışında sokağa çıkma kısıtlaması esnasında hangi amaçla işyerinde olması gerektiği, işyeri ve ikamet adresi, çalışma süresi/zaman dilimi, varsa kullanacağı servis veya araç plaka bilgisinin de bulunacağı görev belgesinin çıktısı başvuran kişi tarafından alınarak işyeri/firma yetkilisine imzalatılacak.

BAŞVURULAR BU LİNKTEN YAPILABİLECEK

Başvuracakların e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek sorunlar, erişim hatası, sistemsel yoğunluk gibi geçici durumlar sebebiyle zamanında görev belgesi alınamaması hâlinde bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak şartıyla görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak üzere düzenlenebilecek.

ZAMAN VE GÜZERGAH SINIRI

e-başvuru sitemi üzerinden ya da zorunlu durumlarda manuel olarak düzenlenen görev belgeleri kapsamında;

İşyeri/firma yetkilisi, imza altına aldığı belgede belirtilen kişinin yetkilisi olduğu işyerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla işyerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan,

Hakkında görev belgesi düzenlenen kişi ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı davranmaktan, sorumlu olacak.

KONTROLLERDE İBRAZ EDİLECEK

Düzenlenen görev belgesi, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan personelin yanında bulundurulacak ve yapılacak kontrollerde denetim ekiplerine ibraz edilecek.

e-başvuru sistemi üzerinden üretilen görev belgeleri eş zamanlı olarak kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek olup, kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetleri sırasında, geçerli görev belgesi olmayan/ibraz edemeyen veya görev belgesinde belirtilen muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile denetim sırasındaki durumu uyumlu olmayan kişiler ile eksik/yanlış bilgi veren işyeri yetkilileri hakkında adli ve idari işlem uygulanacak.

Bu noktada esnaf, sanayi ve/veya ticaret ile ziraat odaları başta olmak üzere ilgili meslek odaları tarafından gerekli rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilecek ve faaliyet alanlarındaki işyerlerinin/firmaların bilgilendirilmeleri ve kurallara uymaya teşvik edilecek.

Tam kapanma dönemi içerisinde asgari personel ile hizmet sunacak kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde görev yapacak kamu personeli için de yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan Ek-2’de örneği verilen “Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi” düzenlenecek ve bu kapsamdaki kamu personeli, görevli olduğu zaman dilimi içerisinde ikameti ile işyeri arasındaki güzergahla sınırlı olacak şekilde muafiyete tabi olacak.

DOĞRUDAN ERİŞİM

Ayrıca seyahat izin başvuruları, önceden e-Devlette İçişleri Bakanlığınca sunulan hizmetlerden olan E-Başvuru Sisteminin içerisindeyken vatandaşlarımızın erişimlerini kolaylaştırmak üzere yapılan geliştirmeler ile birlikte e-Devlet İçişleri Bakanlığı Hizmetleri listesinden doğrudan erişim sağlanabilecek hale getirildi.

Cenaze sahibi vatandaşların mağdur olmalarının önüne geçilmesi amacıyla “Cenaze İzin Hizmeti” seyahat izni başvurusundan ayrı olarak doğrudan erişilebilir hale getirildi. Ayrıca cenaze izni için başvuru esnasında vatandaşların elektronik ortamda “Ölüm Belgesi” yüklemesi uygulamasından da vazgeçildi. Başvuru konusunun doğruluğu, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasındaki sistem entegrasyonları ile teyit edilecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Tam kapanmada noter açık mı? Tam kapanmada noter açık mı?
Yapı Kredi BES iptali nasıl yapılır?Yapı Kredi BES iptali nasıl yapılır?
Anahtar Kelimeler:
e-devlet tam kapanma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Marketlerde bazı ürünler satılamayacak

Marketlerde bazı ürünler satılamayacak

Tam kapanmanın ilk gecesinde ceza yağdı!

Tam kapanmanın ilk gecesinde ceza yağdı!

Virüs etkisi: Üretim durdu!

Virüs etkisi: Üretim durdu!

Tam kapanma etkisi! İşte fiyat beklentisi

Tam kapanma etkisi! İşte fiyat beklentisi

Cardano'da büyük gelişme!

Cardano'da büyük gelişme!

İşten çıkarma yasağı bitiş tarihi belli oldu!

İşten çıkarma yasağı bitiş tarihi belli oldu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Tam kapanmada esnafa gelir, kira ve ciro kaybı desteği verilecek

Tam kapanmada esnafa gelir, kira ve ciro kaybı desteği verilecek

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstiridye mantarı üreticisine günlük 5 bin TL kazandırıyor

İstiridye mantarı üreticisine günlük 5 bin TL kazandırıyor

İstifa eden işçiye kötü haber

İstifa eden işçiye kötü haber

Lastik etiketlerine yeni düzenleme!

Lastik etiketlerine yeni düzenleme!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.