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E-Devlet'e yönlendirip tuzağa çekiyorlar! Kredi kartı, para iadesi, geri ödeme... Bu mesajlara dikkat!

01.12.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolandırıcıların buldukları yöntemlere bir yenisi daha eklendi. Çeşitli yöntemler ile vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışan dolandırıcılar, şimdi de cep telefonlara "e-devlet adınıza tanımlı 6280 TL kredi kartı aidat iadenizi almak için linke tıklayarak e-devletinize giriş yapın” şeklinde mesaj yolluyor. Vatandaşların bilgilerine ulaşarak hesaplarını boşalttığını söyleyen uzmanlar bu konuda çok sayıda şikayet aldığını belirterek vatandaşları bu mesajlara dikkat etmesi konusunda uyardı.

E-Devlet'e yönlendirip tuzağa çekiyorlar! Kredi kartı, para iadesi, geri ödeme... Bu mesajlara dikkat!

Dolandırıcıların hedefinde milyonlarca vatandaşın kullandığı e-devlet uygulaması var... Dolandırıcıların gönderdiği e-devlet yazılı mesajdan dolayı vatandaşlar tarafından çok sayıda şikayet aldığını belirten Tüketici Hakları Derneği Bozüyük Şube Başkanı Hayrettin Sabırlı, bu gibi mesajlara karşı dikkat etmeleri konusunda vatandaşları uyardı.

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'HESAPLARI BOŞALTIYORLAR'

Dolandırıcıların hiç boş durmadığını söyleyen Sabırlı; "Her an, her dakika değişik yöntemler bularak biz tüketicileri yanıltıp bizleri dolandırmanın yollarını ve yöntemlerini buluyorlar. Verdikleri linklere girmemizi sağlayarak bizlere ait olan bilgilerimize ulaşıyorlar ve hesaplarımızı boşaltıyorlar" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
e-devlet dolandırıcı

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