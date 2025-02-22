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E-Devlet ile kolayca giriliyor! Tüketici de artık denetimci gibi... O uygulamayla adil fiyat politikası izlenecek

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
22.02.2025 09:50
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Bakanlık, HFA Mobil Uygulaması'na eklenen yeniliklerle, vatandaşların karşılaştığı haksız fiyat artışlarını anında bildirmelerini ve hızlı çözüm bulunmasını sağlamayı amaçlıyor. Artık, cep telefonlarından kolayca yapılan bildirimlerle tüketici mağduriyetlerine anında müdahale edilecek, adil fiyat politikaları için güçlü bir adım atılacak.

E-Devlet ile kolayca giriliyor! Tüketici de artık denetimci gibi... O uygulamayla adil fiyat politikası izlenecek

Tüketicilerin mağduriyetlerinin önüne geçebilmek amacıyla Bakanlık, “Haksız Fiyat Artışı Bildirimi Mobil Uygulaması”na yeni modüller ekledi. Açıklamada, bu yenilikçi uygulamanın vatandaşların karşılaştıkları haksız fiyat artışlarını anında bildirip hızlı aksiyon alınmasını sağlamayı amaçladığı vurgulandı.

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DAHA HIZLI VE KOLAY İLETİ

Yeni eklenen özellikler sayesinde, HFA Mobil Uygulaması'nın kullanıcı dostu ara yüzüyle vatandaşlar yaşadıkları olumsuzlukları kolayca rapor edebilecek. Bildirimler titizlikle kayda alındıktan sonra, hızlıca yetkili mercilere iletilecek. Her bildirim detaylı bir şekilde incelenip, gerekirse ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde müdahale edilerek tüketicilerin mağduriyetleri önlenecek.

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SAĞLIKLI FİYAT POLİSTİKASI

Bakanlık, HFA Mobil Uygulaması'nın tüketici haklarının korunması ve adil piyasa rekabetinin sağlanması açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Uygulama üzerinden yapılan bildirimlerle sadece haksız fiyat artışları tespit edilip engellenmeyecek, aynı zamanda sektörlerde daha sağlıklı fiyat politikalarının uygulanması da sağlanacak.

E- DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLİYOR

HFA Mobil Uygulaması, Apple Store ve Google Play üzerinden indirilebiliyor ve girişler e-Devlet hesaplarıyla yapılabiliyor. Yeni özellikler arasında 5 fotoğraf ekleme ve konum bildirme gibi işlevler yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
e-devlet fiyat uygulama
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