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E-Devlet’te Birikmiş Alacak ve Ödemeler Nasıl Görülür?

E-Devlet'te farkında olmadan sizi bekleyen bir ödeme ya da geçmişten kalan bir alacak olabilir. Birkaç dakikalık kontrol sayesinde adınıza tanımlanmış ödemeleri görebilir, varsa hesabınıza aktarılması gereken tutarlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

E-Devlet’te Birikmiş Alacak ve Ödemeler Nasıl Görülür?

Detaylara birlikte bakalım! 👇

İlk adım olarak e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapın.

E-Devlet’te Birikmiş Alacak ve Ödemeler Nasıl Görülür? 1

T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapın. Eğer şifrenizi unuttuysanız panik yapmanıza hiç gerek yok çünkü PTT yollarına düşmeden de internet bankacılığı aracılığıyla sisteme kolayca girebilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra ana sayfadaki arama çubuğuna tıklayın.

Arama çubuğuna şahıs ödemeleri yazın.

E-Devlet’te Birikmiş Alacak ve Ödemeler Nasıl Görülür? 2

Arama çubuğuna şahıs ödemeleri yazarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından adınıza yatırılan paraları görebilirsiniz. Burada unuttuğunuz bir rapor parası, emzirme ödeneği veya iş göremezlik ücreti sizden habersizce bekliyor olabilir. Birçok insan geçmişte devletin kendisi adına açtığı bu hesapları kontrol etmeyi tamamen unutuyor. Eğer ekranda bir meblağ görüyorsanız şanslı gününüzdesiniz demektir ve paranızı çekmek için sabırsızlanabilirsiniz.

Takasbank platformunda unutulan paraların izini sürmelisiniz.

E-Devlet’te Birikmiş Alacak ve Ödemeler Nasıl Görülür? 3
Eski iş yerlerinizde zorunlu olarak yapılan Bireysel Emeklilik Sistemi yani BES kesintileri burada birikmiş olabilir. Arama kısmına Takasbank yazarak sisteme yönlenebilir ve adınıza açılan fon hesaplarında ne kadar biriktiğini anında öğrenebilirsiniz. Zamanında sistemden çıktığınızı düşünseniz bile içeride biriken faizler veya devlet katkıları bir araya gelerek güzel bir meblağ oluşturmuş olabilir.

Mahkeme ve icra dosyalarındaki teminatları kontrol edin.

E-Devlet’te Birikmiş Alacak ve Ödemeler Nasıl Görülür? 4

Geçmişte kapanmış bir davanız veya icra takibiniz varsa içeride harç ya da teminat iadesi kalmış olabilir. Adalet Bakanlığı menüsünden icra dosyası sorgulama veya mahkeme dava dosyası sorgulama seçeneklerini tek tek inceleyin. Davayı kazanmış veya borcu kapatmış olsanız bile dosyada kalan fazla ödemeler bazen yıllarca geri alınmayı bekliyor.

Mevduat ve katılım bankalarındaki zamanaşımı hesaplarına bakın.

E-Devlet’te Birikmiş Alacak ve Ödemeler Nasıl Görülür? 5

Yıllar önce açıp varlığını bile unuttuğunuz eski banka hesabınızdaki paralar devlete devredilmek üzere gün sayıyor olabilir. Arama çubuğuna banka hesabı sorgulama yazarak hangi bankada aktif ya da pasif hesabınız olduğunu toplu halde görebilirsiniz. Eğer on yıl boyunca hiç dokunulmayan bir hesabınız varsa bu paralar zamanaşımına uğramadan önce sistemde son kez listelenir.

Vergi dairesinden alacaklı olup olmadığınızı inceleyin.

E-Devlet’te Birikmiş Alacak ve Ödemeler Nasıl Görülür? 6

Gelir İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan vergi borcu ve alacağı sorgulama ekranı size bu konuda rehberlik edecek. Fazla ödenen harçlar, yanlış hesaplanan vergiler veya motorlu taşıtlar vergisindeki iadeler burada birikmiş bir alacak olarak karşınıza çıkabilir. İnternet Vergi Dairesine e-Devlet üzerinden bağlanarak bu iade talebini resmi olarak başlatabilirsiniz.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı parasal iadelerini sorgulayın.

E-Devlet’te Birikmiş Alacak ve Ödemeler Nasıl Görülür? 7

Yurt dışından gelen bir kargonuz kaldıysa ya da gümrükte fazla bir ödeme yaptıysanız bu bakiye sistemde kayıtlı kalıyor. Gümrük payı iade işlemleri veya Ticaret Bakanlığı sorgulama ekranlarından adınıza bloke edilen tutarları görebilirsiniz. Genelde ticaretle uğraşanların başına gelse de bireysel alışverişlerde de bu tarz sürpriz paralar birikebiliyor.

Güvence Hesabı sorgulamasıyla adınıza yatırılan gizli sigorta tazminatlarını ortaya çıkarın.

E-Devlet’te Birikmiş Alacak ve Ödemeler Nasıl Görülür? 8

Sigorta bilincimizin bazen zayıf olması sebebiyle hak ettiğimiz tazminatları almak aklımıza bile gelmiyor. Trafik kazası veya benzeri durumlarda kusurlu tarafın sigortası yoksa devreye giren Güvence Hesabı alacaklarınızı buradan görebilirsiniz. Arama motoruna güvence hesabı yazarak adınıza tanımlanmış herhangi bir tazminat olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor.

Bulduğunuz bu ödemeleri banka hesabınıza aktarın.

E-Devlet’te Birikmiş Alacak ve Ödemeler Nasıl Görülür? 9

Ekranda birikmiş paraları bulmak işin sadece eğlenceli olan ilk kısmını oluşturuyor. Bu paraları cebe indirmek için e-Devlet üzerinde tanımlı bir banka hesap numaranızın yani IBAN bilginizin olması şart. Şahıs ödemeleri banka hesabı tanımlama hizmetini kullanarak kendi adınıza açılmış aktif bir hesabı sisteme kaydetmelisiniz. Böylece devlet bulduğunuz tüm adınıza tanımlı bu ödemeleri birkaç iş günü içinde doğrudan sizin hesabınıza gönderir.

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