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E-Devlet'te yeni dönem! Abonelik iptalleri bundan sonra e-Devlet üzerinden yapılabilecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.10.2020 11:11 | Son Güncelleme

İnternet sim kartı, uydu televizyon gibi abonelik gerektiren hizmetlerin iptali, firmaların istekleri nedeniyle adeta çile dönüşüyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTİK) tarafından Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra abonelik iptalleri artık e-devlet üzerinden yapılabilecek.

E-Devlet'te yeni dönem! Abonelik iptalleri bundan sonra e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren müjdeli haber BTİK’dan geldi. Televizyon, internet, telefon gibi abonelik sözleşmelerinin iptali için istenen faks, imzalı dilekçe ve kimlik ibrazı dönemi artık sona eriyor. Adeta vatandaşların çilesi haline gelen sözleşme feshi, BTİK tarafından çalışmaların tamamlanmasıyla e-devlet üzerinden yapılması mümkün olacak.

“ABONELİKTEN ÇIKMAK PRANGALARDAN KURTULMAKTAN DAHA ZOR”

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüketicilerin abonelik sözleşmelerini fesih etmek için büyük uğraşlar verdiğini ifade ederek, “Hepimiz bir yerlere aboneyiz. Özellikle cep telefonu ve internet aboneliği çok yaygınlaştı. Burada en büyük sorun şu; abone olmak çok kolay ama abonelikten çıkmak prangalardan kurtulmaktan daha zor. Tüketici çırpınıyor. Operatörler de ‘bizim şurada bayimiz var gidip ıslak imzalı, kimlik ibrazlı fesih dilekçesi vereceksin ondan sonra biz değerlendireceğiz’ diyorlar. Eskiden abonelikten çıkmak isteyen tüketicinin en büyük başarısı dondurmak oluyordu. Bir süre sonra da sürpriz faturalarla karşı karşıya kalıyordu” dedi.

ABONELİK İŞLEMİNDEN DAHA AĞIR BİR YÖNTEMLE FESİH YAPILAMAZ

Aydın Ağaoğlu, milyonlarca vatandaşın bu uygulama sebebiyle mağdur olduğunu belirterek, “Yakın zamanda 65 yaş ve üzeri için sokağa çıkma yasağı vardı. 69 yaşındaki aboneye bayiye gidip kimlik ibrazlı, ıslak imzalı dilekçe koşulları sunuyorlardı. Ayrıca faks talep ediyorlardı. Evde faks ne arar? Tarihe karıştı artık. Dilekçe yaz, imza at, onu tarat, faksla uzun uzun işlemler. Bunları yapamayacak olan milyonlarca abone çile çekiyordu. Şimdi e-devlet üzerinden abonelik fesih bildiriminde bulunacak. 24 saat içinde de operatör, fesih bildirimini aldığını karşı tarafa bildirecek ve 48 saat içinde hizmet sonlandırılacak. Hizmet sonlandırılmaz, abone kullanmaya devam ederse de firma fatura yansıtamayacak” diye konuştu.

160 MİLYON ABONEYE MÜJDELİ HABER

Ağaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

“Mevzuata göre, abonelik tesisini sağlayan yöntemden daha ağır bir yöntemle fesih yapılamaz. Bazen güvenlikten bahsediyorlar. İşlerine geldiği zaman o kadar çok güzel sorguluyorlar ancak abone tarafından fesih talebi geldiği zaman halk deyimiyle, yokuşa sürüyorlar. Artık abonelik çilesi son buluyor. Bugün Türkiye’de 160 milyon abonelik var. 83 milyon cep telefonu aboneliği, 60 milyon internet aboneliği var. Uydu televizyon ve sabit telefon aboneliğini eklediğiniz zaman 160 milyonun üzerindeki abonelere 'gözünüz aydın' diyorum. Artık abonelik feshetmek, prangalardan kurtulmak gibi zor olmayacak.

VATANDAŞLAR YAŞADIKLARI ZORLUKLARI NEDENİYLE İPTAL İŞLEMİNDEN VAZGEÇİYOR

Vatandaşlar ise aboneliği başlatırken tüm işlemlerin hızlı bir şekilde yapıldığını ancak söz konusu abonelik iptali olduğu zaman her türlü zorlukla karşılaştıklarını belirtiyor. Vatandaşlardan İbrahim Saki, “Bir aboneliği iptal ederken çok zorlanıyoruz. Alırken çok kolay, imkanlar çok rahat ama biz iptal edeceğimiz zaman çok zorlaşıyor. ‘Sözleşmeniz var, sözleşme için ücret ödemeniz gerekiyor’ diyorlar. Bu iptal durumlarında sıkıntı yaşıyoruz. Devlet de bu işe el atarsa harika olur. Vatandaşın gönlü rahat eder” dedi.

Volkan Aktaş da “Telefonda kapatma menüsü var oradan talepte bulunuyoruz tamam diyorlar ama tamamen kapanması için bayiye gitmeniz gerekiyor, diyorlar. Bayiye gidince de dilekçe istiyorlar. Sürekli zorlaştırıyorlar. En sonunda iptal etmekten vazgeçtim. E-devlet üzerinden olursa harika olur. Sürekli kullanıyoruz da zaten uygulama cep telefonumuzda yüklü” diye konuştu.

Bir başka vatandaş İsmail Akgül de iptal için faks çekme zorunluluğundan şikayetçi olarak, “Sürekli oyalıyorlar, cevap vermiyorlar. Evrak, faks istiyorlar. Bir türlü iptal edemiyoruz. 1-1,5 ay sürüyor bu işlemler ama abone olmak beş dakika sürüyor. Faks tarih oldu zaten faksı bulamıyoruz. Beş dükkandan birinde anca bulunuyor. En son iptal etmekten vazgeçtim. Şu an duruyor, faturalarını da ödemiyorum” ifadelerini kullandı.

KAYNAK:DHA

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