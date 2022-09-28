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E-Devlet'te yeni hizmet! 1 Ekim'de başlıyor, ücret ödenemeyecek

28.09.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

E-Devlet'te yeni bir hizmet daha kullanıma sunuldu. Resmî Gazetede yayımlanan kararla, artık Çiftçi Kayıt Belgesi (ÇKS) başvuruları 1 Ekim’den itibaren e-Devlet üzerinden yapılabilecek. İşte e-devlet ile ilgili son dakika haberinin detayı...

E-Devlet'te yeni hizmet! 1 Ekim'de başlıyor, ücret ödenemeyecek

E-Devlet'te 1 Ekim'den itibaren yeni uygulama kullanıma sokulacak. Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren haberi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci duyurmuştu. Bakan, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) işlemlerinin 1 Ekim’den itibaren e-Devlet üzerinden yapılabileceğini duyurmuştu. İşte e-Devlet'in yeni hizmetiyle ilgili detaylar...

cifci

"ÇİFTÇİLİK BELGESİ ALIYORLAR"

Yeni uygulanacak Çiftçi Kayıt Sistemi ile ilgili açıklamalarda bulunan Malatya Tarım ve Orman Malatya İl Müdürü Tahir Macit, yeni sistemle hem çiftçilerin hem kurum çalışanlarının zaman kaybının önüne geçileceğini söyledi. Macit, ”Çiftçilerimiz bulundukları İl veya İlçe Müdürlüklerine önce kayıt yaptırıyorlar ve daha sonra müracaat kayıt evraklarını almaları gerekiyor. Alınan evraklar doldurulup muhtar ve azalara imzalatıyorlar. Tekrar ilçeye gelip ilçede Ziraat Odası var ise oradan ilçede ziraat odası yoksa bağlı oldukları ilçenin ziraat odasından belli bir bedel karşılığında kayıt yaptırıp oradan çiftçilik belgesi alıyorlar. O belge ile birlikte bağlı bulundukları İlçe Tarım Müdürlüklerine gidip müracaatta bulunuyorlar. O müracaat esnasında bizim personelimiz bu kayıtları sisteme giriyor. Bu da mahallelerde bulunan çiftçilerimiz için 1-2 günlük bir uğraş oluyor. Çünkü önce evrak alıyorlar tekrar dönüp işlemleri tamamlamaları 2 gün sürüyor. Günü birlik gidip gelinen yerlerde ikamet eden çiftçilerimiz eğer bulundukları bölgede internet ortamı var ise gün evraklarını tamamlayabiliyorlar. Hem çiftçilerimizin zaman kaybını hem de müracaat esnasında İlçe Tarım Müdürlüğü personellerinin sisteme girmesi için ilçede çalışan teknik personelin birçoğu yoğun bir şekilde çalışıyordu. 23 Eylül 2022 tarihli Resmî Gazetede yayınlatan Çiftçi Kayıt Belgesi uygulamasıyla bunların tamamı sonlanmış oldu” dedi.

'ZAMAN KAYBI OLAMAYACAK'

Bu sistem ile e-devlet kapısından mesai saati güdülmeden çiftçilerimiz tatil veya gece kısıtlaması olmadan müracaat edebileceklerine dikkat çeken Macit, ”Çiftçilerimizin zaman kaybı da olmayacak. Hem de bizim personelimizin ÇKS ile ilgili işlem yapmaları da azalmış olacak. İnternet başvuruları önceden çiftçilerimiz ne ekildiğini belgelemek için muhtar ve azalara imza yaptırıyorlardı. Şimdi çiftçinin beyanı geçerli. Muhtara gitmesine gerek yok. Yeni bir sistem. İlçe Tarım Müdürlüğü personelimiz çiftçilerimize rehberlik edecek.

e-devlet

'ÜCRET ÖDEMELERİNE GEREK KALMAYACAK'

Sistem 1 Ekim’de Başlayıp 31 Aralık tarihinde sona erecek. Önümüzdeki yıllarda ise 1 Ekim de başlayıp 31 Aralık tarihinde sona erecek. Çiftçilerimizin Bakanlığımızın vereceği mazot gübre desteğinden yararlanmak için mutlaka 31 Aralık tarihine kadar e-devlet kapısından girişlerini yapmaları gerekiyor. Eğer üründe bir değişiklik var ise bunun güncellemesini de daha sonra şubat ayında güncelleme yapabilecekler. Ziraat odalarına gidip belge alıp ücret ödemelerine gerek kalmayacak “ ifadelerini kullandı.

'ÇİFTÇİLERE ÜCRETSİZ HİZMET'

Çiftçilerin Ziraat odalarına üyeliklerinin devam ettiğini belirten Macit, “2001’den 2021 yılına kadar ÇKS’ye müracaat etmemiş üreticilerimiz varsa ilk defa müracaat edeceklerse çiftçilik belgesi almaları gerekir. Ancak bu 21 yıl içerisinde 1 defa Çiftçi Kayıt belgesi almışsa tekrar almasına gerek yok. Bu uygulama ile bakanlığımızın dijital ortama geçmesi ve dijital ortamda depolanması güzel bir uygulama olmuştur. Çiftçilerimize Tarım çalışanlarına Ziraat odalarına hayırlı olsun. Konuyla ilgili bilgi almak isteyenler e-devlet şifresi İl veya İlçe Tarım Müdürlüklerinden de yardım alabilirler. İlçe Tarım Müdürlüklerinin birinci önceliği çiftçilere ücretsiz hizmet etmektir” şeklinde konuştu. (İHA)

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