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E-Devlet'te yeni hizmet! 30 Eylül'e kadar başvuru yapılabilecek

08.09.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

E-Devlet'te yeni bir hizmet daha kullanıma sunuldu. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, 'Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı'na başvuruların artık e-Devlet Kapısı üzerinden de yapılabileceğini bildirdi. İşte e-devlet ile ilgili son dakika haberinin detayı...

E-Devlet'te yeni hizmet! 30 Eylül'e kadar başvuru yapılabilecek

E-Devlet'te yeni uygulama kullanıma sokuldu. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren işletmeler için oluşturulan "Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı"na başvuruların artık e-Devlet Kapısı üzerinden de yapılabileceğini bildirdi.

Koç, AA muhabirine, devreye alınan "Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı"na ilişkin bilgi verdi.

Programın, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren işletmelere yönelik olarak tasarlandığını belirten Koç, "Kültürel miras unsuru olarak icrası ustalık-zanaatkarlık becerisi gerektiren, özgün, icra edilen mesleğin değerlerini, felsefesini, inceliklerini gelecek kuşaklara aktarılmasını temin etmek, usta-çırak ilişkisi çerçevesinde yürütülen, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren işletmelerin güçlendirilerek hayatta kalmalarını ve bu birikimin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak için 'Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı' tasarlanarak devreye alınmasına karar verildi. Söz konusu programa başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilecek." dedi.

Koç, ön başvurular arasında 31 farklı geleneksel meslekten işletme bulunduğunu söyledi. Bunlar arasında seramik (çömlek-çini), ahşap işleri, bıçakçılık, bakırcılık, deri işleri, çalgı yapımcılığı, dokumacılık gibi kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin ilk sıralarda yer aldığını vurgulayan Koç, şapka imalatı, gramofon tamirciliği, at arabası-fayton imalatı gibi ilginç mesleklerin de kapsamda olduğunu dile getirdi.

Koç, program kapsamında işletmelere verilecek desteklere ilişkin de şunları kaydetti:

"Program kapsamında işletmeler, kuruluş desteği, işletme ve yetiştirme desteği, makine ve teçhizat desteği, tanıtım ve pazarlama desteği çerçevesinde program süresi içinde aldıkları hizmetlere, makine ve teçhizata ilişkin destek alabilecekler. Bir yıllık program süresinin başlatılması ve taahhütnamenin alınması için yararlanıcı işletmeler KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapacaklar."

BAŞVURULAR 30 EYLÜL'E KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK

Program, KOSGEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü arasında 24 Haziran'da imzalanan protokolle başlamıştı.

İşletmeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne 5 Ağustos'a kadar ön başvurularını yaptı. 800'ün üzerindeki ön başvurudan 602'si kabul edildi. Yeni düzenlemeyle programa başvurular e-Devlet Kapısı'na entegre oldu. İşletmeler 30 Eylül'e kadar destekten yararlanmak için e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

Programla, yeni bir istihdam oluşturan kapsamdaki işletmelere 250 bin liraya kadar geri ödemesiz destek sağlanacak. Bu destekle kuruluş, işletme ve yetiştirme, makine ve teçhizat, tanıtım ve pazarlama başlıklarında destek verilecek. İşletme sahibinin mesleki birikimlerini aktarması için yetiştireceği personel için 150 bin liraya kadar destek sağlanacak.

Makine ve teçhizat giderleri için üst limiti 50 bin lira olan destek bulunuyor. Desteklenecek makine ve teçhizatın yeni veya en fazla 3 yaşında olmasına bakılacak. yerli malı makine ve teçhizatta destek oranına yüzde 15 ilave edilecek.

Tanıtım ve Pazarlama Desteği kapsamında e-ticaret sitelerine üyelik ve komisyon bedeli, dijital reklam ve tanıtım, internet sayfası tasarımı ve tanıtım filmi olmak üzere toplamda 45 bin liraya kadar destek verilecek. (AA)

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