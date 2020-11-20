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E-devlet'te yeni özellik! 65 yaş üstü vatandaşların e-Devlet şifreleri adreslerine gönderilecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.11.2020 12:01 | Son Güncelleme

65 yaş üstü vatandaşlar artık e-Devlet şifresi için PTT şubelerine gitmeden e-Devlet Kapısı üzerinden başvurularını kolayca yapabilecekler.

E-devlet'te yeni özellik! 65 yaş üstü vatandaşların e-Devlet şifreleri adreslerine gönderilecek

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Adrese Teslim Şifre Başvuruları" hizmetinin pilot bölge olarak seçilen Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan 65 yaş üzeri vatandaşlar için başladığını belirterek, "Hizmet, pilot çalışmalarının tamamlanmasının ardından tüm Türkiye'de başvuruya açılacak." dedi.

Koç, e-Devlet Kapısı'nda yeni bir dönem başladığını ifade ederek, artık 65 yaş üzeri vatandaşların, e-Devlet şifresi için PTT şubelerine gitmeden e-Devlet Kapısı üzerinden başvurularını kolayca yapabileceklerini ve şifrelerini evlerinden teslim alacaklarını söyledi.

PİLOT BÖLGE GÖLBAŞI'NDA HİZMET KULLANIMA SUNULDU

Projenin, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında geliştirildiğini dile getiren Koç, "Adrese Teslim Şifre Başvuruları hizmeti, pilot bölge olarak seçilen Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan 65 yaş üzeri vatandaşların kullanımına sunuldu" diye konuştu.

Koç, daha önce e-Devlet şifresi almamış 65 yaş üzeri vatandaşların, www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden başvuru formunu doldurarak, e-Devlet Kapısı şifresinin adreslerine teslim edilmesini talep edebileceklerini ve başvurularının durumlarını izleyebileceklerini kaydetti.

"Hizmet, pilot çalışmalarının tamamlanmasının ardından tüm Türkiye'de başvuruya açılacak." ifadesini kullanan Koç, şifre tesliminin, ilgili kişiyle yüz yüze kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra verileceğini sözlerine ekledi.

KAYNAK:AA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ne alaka herkese kolaylık sağlansın he pardon öyle olunca bedava olacak sorry
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