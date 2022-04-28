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e-Devlet'te yeni uygulama! Aboneler artık tarife ve kampanyaları görebilecek

28.04.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

e-Devlet'te yeni bir hizmet daha geliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yeni bir düzenlemeye gidiyor. Bu uygulamaya göre artık internet ve telefon aboneleri, e - Devlet üzerinden tarife ve kampanya tekliflerini karşılaştırabilecek.

e-Devlet'te yeni uygulama! Aboneler artık tarife ve kampanyaları görebilecek

e-Devlet'te bir yenilik daha geliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), vatandaşların, e-Devlet üzerinden tarife ve kampanya tekliflerini karşılaştırabilmelerine olanak veren yeni bir düzenlemeye gidiyor. Çalışma ile tarife veya kampanya tekliflerinin herhangi ikisinin seçilmesine ve seçilen iki teklifin detay kısmında yer alan parametreler de dahil olmak üzere özelliklerinin tek bir ekranda karşılaştırılmasına imkan sağlanacak.

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Taslak çalışmaya göre uygulama, 200 bin ve üzeri abonesi olan işletmeciler ile isteyen diğer işletmecileri kapsayacak. Düzenleme, bireysel abonelik sözleşmesi ile sunulan sabit internet, sabit telefon, TV, mobil telefon ve adrese dayalı mobil internet hizmetlerinde geçerli olacak.

cep telefonu

KARŞILAŞTIRMA İMKANI

Milliyet Gaztesi'nde yer alana habere göre, düzenlemenin hayata geçmesi ile tüketicilerin, e - Devlet üzerinden, işletmecilerin tarife ve kampanya tekliflerini karşılaştırmalarına olanak sağlanacak. Tarife karşılaştırma hizmetinde yapılacak sorgular anlık olarak işletmecilere iletilecek, işletmeciler de sorgulara anlık olarak cevap verecek.

Tarife karşılaştırma hizmetini kullanmak isteyen tüketiciler, öncelikle karşılaştırma yapacakları hizmet türünü belirleyecek. Sistem üzerinden vatandaşlara işletmeci adı, ortalama aylık ücret aralığı, ödeme tipi (faturalı / ön ödemeli), numara taşıma veya internet servis sağlayıcılığı değişikliği olup olmadığı ve taahhüt süresi gibi konularda filtreleme seçenekleri de sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
e-devlet
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