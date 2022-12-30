E-Devlet'ten kolayca yapılabiliyor! Yarın son gün! Kaçıran destek alamayacak...

Çiftçi kayıt sistemi başvuruları yarın sona eriyor. Milyonlarca çiftçiyi yakından ilgilendiren bu sisteme başvuru yapmayanlar destek alamayacaklar. Henüz başvurusunu tamamlamamış olanlar başvurunuzu e-devlet ekranı üzerinden sadece 2 dakikada gerçekleştirebilirsiniz...

Çiftçi Kayıt Sistemi; 2001 yılında devreye alınarak, üreticilerin kendi tasarruflarında bulunan arazileriyle bu araziler üzerinde yaptıkları bitkisel üretim faaliyetlerinin, kayıt altına alındığı ve bu kayıtlara göre tarımsal destek ödemelerinin yapıldığı idari bir kayıt sistemidir.

SON GÜN YARIN...

2023 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları 1 Eylül 2022'de başlamış olup 31 Aralık 2022'de son bulacak. İlk defa kayıt yaptıracak olan çiftçiler 2023 üretim yılına ait ÇKS başvurularını il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerimize giderek yapabilirler.

ÇKS kayıt yenileme başvuruları ise il/ilçe tarım ve orman müdürlükleri ile e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ'NE E-DEVLET'TEN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Hizmeti kullanabilmek için öncelikli olarak e-Devlet Kapısı'na kendi kimlik bilgileriniz ve şifreniz ile giriş yapmanız gerekiyor.

E devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kısmına 'ÇKS' yazabilirsiniz. ÇKS Kayıt Yenileme Başvurusu hizmetini seçmeniz gerekecektir.

Açılan ekranda, ilk başvurunuzu yapmak için 'Yeni Başvuru' butonuna tıklayın. Aydınlatma metnini okuyun ve aşağıda bulunan 'Onaylıyorum' kutusunu işaretleyip 'Devam Et' butonuna tıklayın.

Açılan sayfada çiftçinin ÇKS sistemindeki kayıtlı bilgileri görüntülenir ve iletişim bilgilerinizi kontrol edin. İhtiyaç halinde bu ekrandaki bilgilerinizi de güncelleyin.

Çiftçi kayıtlı arazilerini görüntüleyebiliyor ve gerekirse ürün bilgilerini 'Ürün Bilgisi Değiştir' butonunu kullanarak güncelleyebiliyor. Son ekranda başvuruya ait tüm bilgileri de görüntüleyebiliyorsunuz.

Başvurusuna ait 'İlk Destek Ödemesi'nden mahsup edilecek başvuru ücretini görüntüleyrek onaylamanız gerekiyor ve başvuruyu bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Tamamlanan başvuruları görüntülemek için 'Başvuru Listesi' butonuna tıklayabilirsiniz. Başvuruların listelendiği ekranda çiftçi, 'Başvuru Durumu' sütununda başvurusunun durumunu görüntüleyebilir.

Tamamlanan başvurular il, ilçe tarım ve orman müdürlüklerinin değerlendirilmesi aşamasına geçer.

